Удари України по території російської федерації впливають на суспільні настрої населення держави-агресора, але можуть мати і зворотний ефект – посилити позиції прихильників перемоги у війні за будь-яку ціну. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.

За даними видання, розрахунок на швидкий параліч російської економіки поки не виправдовується. Держава-агресор продовжує отримувати доходи від нафти й газу – ситуацію на світовому ринку загострює криза в Перській затоці.

Після падіння приблизно на 20% на початку повномасштабного вторгнення в Україну базові доходи рф нині почали стабілізуватися.

“Медіа” російської федерації дедалі активніше розповідають про наслідки ударів, формуючи образ росії як сторони, яка нібито змушена захищатися. Це може допомогти кремлю легітимізувати нові військові рішення, зокрема можливу мобілізацію резервістів. володимир путін може використати зміну суспільних настроїв для переходу до жорсткішої стратегії – йдеться в тексті публікації.

Також видання зазначає, що Україна вже використала значну частину боєприпасів, необхідних для перехоплення і збиття російських балістичних і гіперзвукових ракет.

Прихильники ескалації в росії можуть використати українські удари як аргумент на користь мобілізації, посилення військового виробництва та розширення бойових дій – зазначає видання.