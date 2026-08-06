Ольга Стефанішина має три кримінальні справи з доволі серйозними звинуваченнями. Що відбувається зі справами читайте у матеріалі ТГ-каналу Чорний лебідь українських реалій.

“Почну не з неї. Михайло та Ольга Стефанішини розлучилися 2017 року. Михайло “живе” в гуртожитку, але є власником Mercedes GLS-Class (2021 р., коштує ±$100 тис.) Його тричі ловили пʼяним за кермом. У суді під час розлучення Ольга розказувала, що він зловживав алкоголем і бив її. А ще переслідував, розповсюджував плітки, погрожував. Любив її, коротше.

Двічі, коли його ловили пʼяним, він просто виходив із машини і стояв поруч. Через це патрульні “не могли” в суді довести, що машиною керував саме він.

У 2023 році була історія, що Камалію бив її бойфренд, і ним виявився цей самий Стефанішин. Врешті обидві сторони заявили, що це помилка, і справи не відкривали.

Так от, колишній чоловік продовжує іноді зʼявлятися на зустрічах Ольги в незрозумілому статусі (хоча вона двічі подавала проти нього до суду, щоб він до неї не наближався). В УП виявили, що він представляється “тіньовим куратором” АРМА. АРМА заарештовує активи і передає їх в управління іншим компаніям через тендери. А Стефанішин пропонує вирішити, хто переможе.

В червні 2025 журналісти знайшли щонайменше 4 обʼєкти в управлінні невідомої компанії КАМпарітет. Всього за рік вона дивним чином виграла 11 тендерів, зокрема, на Будинок профспілок та “Українську ягоду”, одного з найбільших в Україні виробників ягід. Серед керівників компанії є Тарас Голуб, радник Ольги Стефанішиної на посаді віцепремʼєра.

Далі: екс-керівник Михайла Стефанішина у Департаменті Кіберполіції Віталій Чубаєвський тепер керує департаментом розшуку активів у АРМА. Іншими словами, екс-чоловік Стефанішиної вирішує, кому передати активи, які знаходить його екс-начальник. А керує компанією її радник.

Але САП відкрила провадження не проти Стефанішиної, а проти посадовців АРМА, бо “не знайшли прямих доказів її втручання”.

Стефанішина звичайно все заперечила, а підробні документи, виявлені журналістами в тендерах, АРМА також не зацікавили. Тоді справу почали розслідувати, але Зеленський відправив її послом у США і все заглохло.

Інше провадження тягнеться з 2019 року – “Справа Лукаш” про розтрату 2,52 млн грн на дослідженнях у 2013-2014 роках. Деякі сторінки в ньому коштували $560 (долар тоді був по 8 грн). Якість дослідження була низькою, прокуратура назвала це розтратою. У 2019 році Ользі видали підозру, з 2023 року обвинувальний акт проти неї лежить у ВАКС без руху.

3 серпня зʼявилася нова справа – активи Стефанішиної невідомого походження на 13,9 млн грн. Вже 5 серпня її прибрали з посади посла, і ось вона вже плаче в київському суді, що кілька мільйонів на заставу знайти ніяк не зможе.

Дві квартири за 11 млн грн Стефанішина оформила на подругу, планувала купити будинок за $550 тис., але відмовилася, бо поїхала в США. Не задекларувала Mercedes GLC 220d (коштує від $70-80 тис.) свого підлеглого, яким користувалася. Крім цього, журналісти виявили в деклараціях неправильні площі квартир, а нерухомість батьків була записана за значно нижчими від ринкових цінами.

В підсумку Стефанішина має три кримінальні справи з доволі серйозними звинуваченнями. Її репутація не те що заплямована, її вже просто немає. І як ця людина протягом майже року працювала послом у одного з основних партнерів України – питання відкрите.

Стефанішина має певний досвід переговорів із ЄС, але чи допоміг він налагодити стосунки з Трампом, я не знаю. Це більше схоже на заслання подалі від проблем, ніж на плідну роботу. Важкувато викликати на допит людину, що знаходиться за 9000 км від Києва. Можете назвати реальні здобутки Стефанішиної на посаді посла? От і я про це.

Моржі ревуть, море шумить, розгляд справ триває.

Наступне засідання заплановане на 10 жовтня, але щось мені підказує, що до того часу справу почнуть розвалювати, а пані Ольга матиме вдосталь часу, щоб продати квартири й підкупити собі щось затишне в районі Італії або Іспанії.”