Колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії минулого місяця зустрілися у Відні. Темою стали можливі умови для початку мирних переговорів у війні Росії проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, пише ЛБ.

За даними агентства, у переговорах взяли участь колишній радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П’єр Вімон. Ім’я представника Кремля, який також був присутній на зустрічі, не розкривають.

Зустріч організував швейцарський Центр гуманітарного діалогу. В організації заявили, що підтримують ініціативи, які можуть сприяти врегулюванню конфліктів, і часто працюють конфіденційно та без офіційного мандата урядів.

Подібні зустрічі належать до так званої «дипломатії другого треку». Їх проводять колишні чиновники та експерти без офіційних повноважень. Вони обговорюють можливі варіанти врегулювання, які згодом можуть передати урядам.

За інформацією Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина останніми місяцями разом з Україною працюють над встановленням прямих контактів із Кремлем. Водночас наразі незрозуміло, чи готовий Владімір Путін до діалогу.

Раніше радник президента Європейської ради Антоніу Кошти намагався налагодити окремий канал зв’язку з Кремлем, однак він поки не дав результатів.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Київ не бере участі в жодних переговорах, які відбуваються без його відома або згоди. У відомстві наголосили, що позиція України залишається незмінною: жодних рішень щодо завершення війни не може ухвалюватися без України, а будь-які мирні ініціативи мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності держави.

У МЗС Німеччини повідомили, що не знають про переговори у Відні та не координували їх. У британському уряді заявили, що підтримують зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, однак не коментують діяльність колишніх посадовців. Кремль на запит Bloomberg не відповів.