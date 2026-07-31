Під час закритих переговорів у Білому домі у вівторок президент України Володимир Зеленський виклав план, за допомогою якого його країна зможе пережити ще одну зиму війни з Росією. Щоб він спрацював, президенту Трампу потрібно було б попросити про велику послугу свого союзника Ілона Маска. Але, за словами двох чиновників, знайомих з розмовою, Трамп ухилився від будь-яких зобов’язань, що поставило під сумнів майбутнє плану.

Про це пише The Atlantic.

Нова пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, запропонувала Сполученим Штатам спосіб обійти надання Україні передових ракет ППО, відомих як перехоплювачі Patriot, які війна в Ірані різко виснажила. Натомість Україна розширить використання іншої американської технології: мережі супутникового зв’язку Starlink, яку контролює Маск.

За словами двох чиновників, які говорили на умовах анонімності, Зеленський попросив Трампа отримати дозвіл Маска на використання Starlink для керування ударами безпілотників усередині Росії. (Третій чиновник підтвердив прохання Зеленського.) Досі Маск дозволяв українцям використовувати Starlink лише на власній території, включаючи Крим та інші регіони, окуповані Росією. Аерокосмічна компанія Маска SpaceX обмежила використання Starlink у Росії.

Тому українська кампанія ударів безпілотниками далекого радіусу дії використовує менш надійні методи наведення, включаючи бортові комп’ютери з навігаційними інструментами на базі штучного інтелекту. Ця зброя була ефективною для ураження великих об’єктів інфраструктури в Росії, таких як нафтопереробні заводи та склади. Але у вівторок під час переговорів з Трампом Зеленський пояснив необхідність ураження набагато менших та мобільніших цілей, особливо батарей балістичних ракет, які російські війська використовували для ударів по містах по всій Україні. Минулої ночі, коли Зеленський та його оточення поверталися додому через Польщу, Росія запустила понад 70 ракет, вбивши щонайменше 10 людей в одному з найбільших залпів війни. Одна з ракет вибухнула в Польщі.

Starlink пропонує найточніші доступні засоби для керування українськими безпілотниками до російських ракетних пускових установок, багато з яких встановлені на вантажівках, розкиданих по всій Росії. Під час свого візиту до США цього тижня Зеленський попросив про зустріч з Маском, щоб обговорити свій план щодо цільових пускових установок, але мільярдер відмовився від запрошення, за словами однієї з осіб, учасників обговорень.

Під час зустрічі в Білому домі Трамп сказав своєму українському колезі, що розгляне ці запити, але не вказав, чи зрештою їх задовольнить, повідомив нам один чиновник. Трамп справді сказав Зеленському, що поговорить з Маском про це, але не запропонував графік цієї розмови або свого остаточного рішення.

Трамп не приховував свого бажання завершити конфлікт між Росією та Україною і був розчарований тим, скільки часу це зайняло. Один з чиновників сказав нам, що його остаточне рішення щодо пропозиції Зеленського, ймовірно, значною мірою залежатиме від того, чи вважає він, що це може допомогти пришвидшити завершення конфлікту. Якщо він вважає, що використання Starlink дозволить Україні підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до столу переговорів, то Трамп може підтримати це. Але якщо він вважає, що це лише загострить ситуацію, то він, ймовірно, не буде цього робити, сказав нам один чиновник.

Звісно, ​​Трамп вже понад десять років дуже шанобливо ставиться до Путіна, і це майже не змінилося під час цієї війни. Хоча він часом висловлював своє розчарування російським лідером, він здебільшого залишався скептично налаштованим щодо справи України та її шансів. Але, як сказав нам один чиновник, Трамп був вражений нещодавньою здатністю України завдати удару глибоко всередині Росії за допомогою технології безпілотників і відчув, що Київ має певний імпульс у конфлікті (Трамп любить, коли його асоціюють з переможцями). Зустріч залишалася дружньою, і Зеленський згадав пам’ять покійного сенатора Ліндсі Грема, коли робив свою пропозицію.

За словами двох чиновників, знайомих з переговорами, враховуючи, що війна триває вже п’ятий рік, Зеленський наголосив Трампу, що Україні потрібно протидіяти ракетній загрозі до настання зими, коли Росія може знову спробувати використати цю зброю, щоб вивести з ладу енергосистему та системи опалення України.

Без можливості вразити пускові установки всередині Росії, «у нас немає чіткого шляху через цю зиму», – сказав нам один з чиновників. Минулої зими Україна все ще мала обмежений запас ракет-перехоплювачів Patriot для збивання російських ракет та захисту своєї найважливішої інфраструктури. Але війна в Ірані з того часу вичерпала приблизно дві третини американських арсеналів цих ракет-перехоплювачів, згідно з аналізом, опублікованим цього тижня Центром стратегічних та міжнародних досліджень, дослідницьким інститутом, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. У звіті CSIS оцінюється, що США зараз мають лише 759 найсучасніших ракет Patriot.

Зеленський попросив США надіслати 300 таких ракет для використання Україною цієї зими. Трамп відмовив. Натомість, під час переговорів із Зеленським на початку цього місяця в Анкарі, він пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво власних ракет-перехоплювачів Patriot, хоча Україна не зможе виробляти їх у великих масштабах протягом багатьох років.

На зустрічі у вівторок Зеленський стверджував, що Starlink може запропонувати швидшу та дешевшу відповідь на загрозу балістичних ракет з боку Росії, за словами двох чиновників, знайомих з розмовою. Україна вже має далекобійні безпілотники, необхідні для націлювання на ракетні пускові установки всередині Росії. Українська компанія Fire Point, яка виробляє багато з них, використовує різні системи наведення, щоб обійти заборону на розгортання Starlink всередині Росії.

Один із співзасновників компанії, Денис Штілерман, розповів нам, що дрони, оснащені Starlink, можуть виявитися набагато ефективнішими, ніж перехоплювачі Patriot, у нейтралізації загрози російських балістичних ракет. «Замість того, щоб збивати стріли, ми б вражали лучників», – сказав він.

На власній території Україна вже використовувала дрони з підтримкою Starlink для створення того, що вона називає «зоною ураження» вздовж лінії фронту – землі завширшки десятки миль, де дрони можуть атакувати будь-які російські сили, які прагнуть просуватися вперед. Маючи дозвіл робити те саме на території Росії, «ми могли б розширити зону ураження до 500 кілометрів», – сказав нам Штілерман. «Якщо вони збільшать дальність своїх ударів, ми розширимо зону ураження аж до Сибіру, ​​якщо потрібно. Технологія дозволить нам це зробити».

Маск давно опирається використанню Starlink у війні. Система залежить від найбільшого у світі сузір’я супутників, щоб забезпечити високошвидкісне підключення до Інтернету для всіх, хто має підписку на Starlink і приймач. На початку російського вторгнення, у 2022 році, Маск безкоштовно надав Україні приймачі Starlink. Українські лікарні, працівники служб екстреної допомоги та державні установи використовували їх, щоб залишатися онлайн, незважаючи на російські атаки на інтернет-інфраструктуру країни. Збройні сили України невдовзі почали використовувати Starlink для координації переміщень військ та керування безпілотниками, і система стала основою військового зв’язку України.

Під час деяких найзухваліших ударів України проти російських військ Маск занепокоївся. «Як я в цій війні?» — цитував його запитання Волтер Айзексон у своїй біографії 2023 року. «Starlink не мав бути залученим до війн. Він був створений для того, щоб люди могли дивитися Netflix, відпочивати, виходити в Інтернет для навчання та робити добрі, мирні справи, а не удари безпілотників».

Того року Пентагон почав укладати контракти зі SpaceX на послуги зв’язку, які вона надає збройним силам України. Компанія також створила окрему мережу, відому як Starshield, для використання в обороні та національній безпеці. Під час переговорів з Трампом у вівторок Зеленський припустив, що якщо Маск відмовиться дозволити використання Starlink для ударів по Росії, Пентагон може надати Україні доступ до мережі Starshield для тієї ж мети, повідомили нам двоє чиновників.

Однак один з них додав, що Starshield не так добре працюватиме для України. «Це дорожче, складніше, важче інтегруватися в наші системи», – сказав чиновник. «Ми давно з’ясували, як запускати дрони на Starlink. Нам не складе труднощів відправити їх через кордон. Але Starshield – це дещо інша система. Нам потрібно з’ясувати, як її інтегрувати». Таким чином, Starlink залишається найдешевшою та найнадійнішою системою наведення, доступною для українських далекобійних дронів.

З попередніх рішень Маска важко розрізнити узгоджену стратегію щодо війни в Україні. Він використовував Starlink таким чином, що кожна з воюючих сторін сприймала це як допомогу іншій. Через кілька місяців після початку російського вторгнення Маск почав скаржитися на стрімке зростання вартості надання Україні послуг Starlink. У вересні 2022 року він відмовив Україні в використанні Starlink для атаки на російські військові кораблі в Криму, стверджуючи, що операція ризикує ядерною відповіддю з боку Кремля.

Наступного місяця Маск опублікував чотирипунктний план мирного врегулювання у своєму дописі в Твіттері. (Кілька тижнів потому він придбав соціальну мережу за 44 мільярди доларів.) Його мирний план тісно пов’язаний з вимогами Росії, включаючи положення про те, що Україна залишатиметься «нейтральною» після війни. У відповідь Зеленський опублікував власне опитування в Твіттері, запитуючи, кому люди надають перевагу: Маску, який підтримує Україну, чи тому, хто підтримує Росію. Андрій Мельник, який на той час був послом України в Німеччині, також відповів на мирний план Маска: «Відчепись — це моя дуже дипломатична відповідь тобі, @elonmusk».

У воєнному уряді Зеленського чиновником, який підтримував найміцніші зв’язки з Маском та SpaceX, був Михайло Федоров, головний архітектор української програми безпілотників. На початку цього року, будучи міністром оборони, Федоров переконав Маска вимкнути приймачі Starlink, які російські війська використовували для запуску власних безпілотників в Україні. Але Федоров втратив посаду цього місяця під час перестановки в уряді, що позбавило Україну її основного контакту з Маском. «У Федорова надзвичайно конструктивні стосунки з ним», – сказав нам український чиновник. «Тож час для призначення нового міністра дуже невдалий».

Одна людина, близька до Федорова, розповіла нам, що за кілька тижнів до його звільнення міністр лобіював Маска та різні інші контакти в США, щоб дозволити використання Starlink для ударів безпілотниками по Росії. Федоров отримав запевнення від Маска, що це буде можливо, «якщо Трамп скаже це зробити», – сказала людина. Переговори перервалися, додав він, після перестановки в уряді. (Федоров не відповів на запит для коментарів.)

Адміністрація Трампа може мати власні причини для відмови у виконанні прохання Зеленського. «Одна справа дозволити Україні робити це на власній території», – сказав український чиновник. «Інша справа – використовувати американські технології на території Росії, щоб знищити їхні системи протиповітряної оборони, їхні пускові установки для балістичних ракет. Це недружній акт. Я не знаю, як Росія може на це відреагувати».

Нещодавно Росія застосувала нові методи перешкоджання сигналам Starlink в Україні. Раніше цього місяця було опубліковано низку документів, які, як видається, показують, що Росія планує разом з Китаєм знищити супутники Starlink шляхом злому, глушіння або виведення їх з орбіти. Документи, нібито підготовлені Китаєм та отримані The Insider, підкреслюють ризики, з якими стикається Маск, допомагаючи Україні вести війну.

Його готовність розширити цю допомогу може залежати від важелів впливу Трампа на Маска та його бажання використати її на благо України. Раніше цього місяця Трамп, здавалося, був відкритим до стратегії Зеленського щодо тиску на Росію, щоб вона домовилась про мирну угоду. «Це ескалація», – сказав Трамп, коли його запитали про удари України по нафтопереробних заводах та військових цілях глибоко всередині Росії. Сидячи поруч із Зеленським в Анкарі, Трамп додав: «Але це також ескалація, яка може допомогти привести до її припинення».