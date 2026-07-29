На похороні Ліндсі Грема ведучий Fox News заявив, що Ліндсі Грем захоплювався Зеленським і мужністю українців.

Під час церемонії прощання Шон Генніті звернувся до президента Володимира Зеленського, який був присутній у залі. Він заявив, що Грем був би глибоко зворушений тим, що український лідер приїхав попрощатися з ним.

«Я бачу, що президент Зеленський тут. Пане президенте Зеленський, я знаю, що Ліндсі був би глибоко зворушений і для нього було б великою честю, що ви подолали цей довгий шлях, аби сьогодні бути тут.

Бог, наш Отець, покликав його до Себе невдовзі після того, як він повернувся зі ще однієї небезпечної поїздки до Києва на зустріч із вами.

У наших приватних розмовах він часто захоплювався вашою силою у протистоянні одному з найжорстокіших режимів світу.

Він бачив у вас, як одного разу сказав мені, воїна-поета або воїна-коміка. Саме такі слова він ужив.

Він пишався вами та мужністю ваших співвітчизників», – сказав він.