Пентагон розпочав перегляд американської військової присутності у Європі, через кілька тижнів після того, як міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про це на зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомив заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі у X, пише УНН.

Сьогодні Міністерство оборони розпочало перегляд військової присутності у Європі (Europe Posture Review), про який міністр оборони Гегсет оголосив на останній зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі. Як тоді зазначив міністр оборони, це буде справжній перегляд, спрямований на те, щоб забезпечити швидкий і незворотний рух НАТО до того, щоб Європа взяла на себе основну відповідальність за свою конвенційну оборону – написав Колбі.

Колбі зазначив, що очікується, що перегляд прискорить перехід НАТО до “сильнішого, більш справедливого та сталого альянсу, продовжуючи траєкторію позитивних змін, досягнутих президентом Трампом та його командою, стимулюючи та надаючи союзникам можливість очолити конвенційну оборону Європи”.

“Таким чином, перегляд сприятиме досягненню мети повного відновлення характеру НАТО як потужної бойової організації – НАТО 3.0. Це дозволить НАТО досягти довгострокового та стійкого успіху, особливо в умовах одночасного протистояння викликам на різних театрах військових дій”, – зазначив він.