Іран заявив, що Україна нібито завдала удару по торговельному судну в Каспійському морі, внаслідок чого загинув один член екіпажу та ще один отримав поранення. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ Ірану, пише УНН.

У Тегерані заявили, що вибух на борту судна стався вранці 25 липня. В іранському МЗС назвали інцидент “актом агресії”, який, на їхню думку, порушує пункт 4 статті 2 Статуту ООН та може призвести до подальшої ескалації війни.

За словами речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, країна залишає за собою право захищати свої національні інтереси та безпеку. Крім того, у Тегерані звинуватили Україну у спробі “розширити масштаби війни” та заявили, що захищатимуть свої судна від українських безпілотників.

В офіційній заяві МЗС Ірану також стверджується, що країна “ніколи не втручалася у війну між росією та Україною”. Тегеран закликав Раду Безпеки ООН, європейські держави та інші країни-члени Організації Об’єднаних Націй відреагувати на інцидент.

Водночас у заяві зазначається, що Іран вважає атаку порушенням міжнародного права та покладає відповідальність за можливі наслідки на “режим України та його прихильників”. У Тегерані також наголосили, що відповідно до принципу самооборони “не вагатимуться захищати свої національні інтереси та безпеку”.

Станом на момент публікації українська влада не коментувала звинувачення Ірану щодо нібито атаки на іранське торговельне судно. Водночас раніше Київ неодноразово наголошував, що завдає ударів виключно по військових об’єктах і логістичних маршрутах, які забезпечують російську агресію проти України.