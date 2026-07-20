Про це президент Зеленський повідомив у соцмережах.

-Радий був поговорити з Енді Бернемом і привітати його зі вступом на посаду Премʼєр-міністра Великої Британії. Дуже ціную, що підтримка України та наших людей і надалі буде міцною. Дякую за теплі слова поваги про Український народ та співчуття рідним і близьких людей, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак.

Україна та Британія змогли побудувати найсильніше партнерство в історії відносин між нашими державами, і ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах Антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє! – написав Зеленський.

Бернем анонсував дзвінок Зеленському майже одразу після доручення короля Чарльза формувати новий уряд. Він запевнив, що Британія і надалі підтримуватиме Україну. А перший дзвінок Бренема в новій якості був до Трампа.