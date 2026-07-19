Посол Німеччини в Молдові Губерт Кнірш опинився в центрі дипломатичного скандалу після інтерв’ю місцевому телеканалу Jurnal TV. Його висловлювання щодо можливого об’єднання Молдови та Румунії викликали гостру критику з боку політиків, експертів і медіа. Про це повідомляє Кореспондент.

Під час розмови дипломата запитали про перспективу возз’єднання двох держав. Кнірш наголосив, що таке рішення можуть ухвалити лише громадяни Молдови та Румунії. Водночас він заявив, що не поділяє думку про те, що жителі обох країн говорять однією мовою та мають спільну релігію.

Саме ці слова стали причиною резонансу. Критики звернули увагу, що Конституція Молдови визначає румунську як державну мову, а православ’я є основною релігією як у Молдові, так і в Румунії.

Колишній президент Румунії Траян Бесеску різко розкритикував німецького дипломата, назвавши його “ідіотом”. Він також заявив, що глава МЗС Молдови мав би нагадати послу про історичні обставини відокремлення Молдови від Румунії відповідно до пакту Молотова – Ріббентропа.

Не менш жорстко відреагував і голова Національної молдовської партії Драгош Галбур. За його словами, найбільшими противниками румунської ідентичності Молдови є Росія та, як він стверджує, нинішня політика Німеччини в Кишиневі, яка, на його думку, сприяє збереженню радянських підходів до питання молдовської ідентичності.

Сам Губерт Кнірш відкинув звинувачення. Він заявив, що його слова були неправильно перекладені та спотворили зміст сказаного.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини пояснили, що офіційна позиція Берліна залишається незмінною: будь-які рішення щодо можливого возз’єднання можуть ухвалювати виключно суверенні держави – Румунія та Молдова.

Водночас посольство Румунії в Кишиневі заявило, що твердження, які заперечують спільну історію, мову та культурну спадщину двох народів, не мають фактичного підґрунтя і викликають лише прикрість.