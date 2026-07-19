Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звільнив губернатора провінції Ардахан Мехмета Фатіха Чічеклі. Це сталося на тлі критики посадовця через те, що він одягнув легінси. Просто велосипедні легінси.

Про це пише незалежне видання Bianet із посиланням на указ Ердогана в Офіційному віснику Туреччини, передає Громадське.

На місце Чічеклі призначили Омера Хільмі Ямли, який раніше обіймав посаду голови району Шехіткаміл у провінції Газіантеп.

Чічеклі став об’єктом критики через його спортивні легінси, у яких його побачили під час їзди на велосипеді.

Це навіть обговорювали на засіданні парламенту Туреччини. Депутат від опозиційної Республіканської народної партії Інан Акгюн Алп показував фото Чічеклі в легінсах прямо з парламентської трибуни.

«Він ходить серед громадян у лосинах. Таким не буває губернатор. Я звертаюся до міністра внутрішніх справ: або заберіть цих губернаторів, або надішліть їм виноградне листя», — казав він.

Під час засідання парламенту між представниками різних політичних сил виникла словесна суперечка, через що заступнику голови парламенту довелося закликати депутатів до спокою.

Після свого виступу в парламенті Алп також опублікував у соціальних мережах відео з Чічеклі під заголовком «З’явилися TikTok-губернатори», звинувативши його в тому, щоб той, мовляв, прагне привернути увагу в соціальних мережах.