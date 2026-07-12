росія офіційно повідомила Фінляндію про тимчасове припинення руху через низку залізничних пунктів пропуску. Обмеження не стосуються станції Вайніккала, через яку продовжують здійснювати вантажні перевезення між країнами. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yle.

За даними фінського мовника, офіційне повідомлення від російської сторони надійшло 9 липня. У ньому йшлося про припинення руху через пункти пропуску Вартіус – Люття, Ніірала – Вяртсіля та Іматра – Свєтогорськ, а також через залізничні станції у Виборзі та санкт-петербурзі.

Про рішення рф фінська влада дізналася ще наприкінці червня зі ЗМІ, однак офіційний документ отримала лише тепер.

російський уряд ухвалив рішення про тимчасове припинення руху людей, транспортних засобів, товарів і вантажів через сім залізничних пунктів пропуску на кордонах із Фінляндією, Естонією та Латвією з 1 липня. Причин запровадження обмежень москва публічно не пояснила.

У Міністерстві закордонних справ Фінляндії вважають, що рішення росії не матиме значного впливу на країну. Основні вантажні залізничні перевезення здійснюються через прикордонну станцію Вайніккала, якої російські обмеження не стосуються.