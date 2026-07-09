Українська влада має лише два місяці, щоб покласти край війні з Росією. Якщо цього не станеться – Кремль може наважитися на серйозну ескалацію.

З таким попередженням виступив президент Чехії Петр Павел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Павел заявив, що російський диктатор Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня.

“Я вважаю, що ми маємо можливість і надалі чинити тиск та чітко сигналізувати Росії, що готові розпочати переговори”, – наголосив президент Чехії.

На його думку, до завершення парламентських виборів Путін навряд чи наважиться оголосити мобілізацію.

“У вересні в Росії відбудуться парламентські вибори. Президент Путін навряд чи оголосить мобілізацію раніше, але щойно вибори завершаться, це вікно можливостей швидко звузиться”, – попередив Павел.

Він озвучив припущення, що мобілізація буде вкрай непопулярною серед російських виборців.

На цьому тлі Павел закликав союзників використати тиск на Росію, щоб добитися проведення мирних переговорів у найближчі тижні.

“У Росії на даний момент багато внутрішніх проблем і викликів. Російська громадськість дедалі більше налаштована проти війни. Путіну буде важко зберігати спокій удома”, – вважає президент Чехії.