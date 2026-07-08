Аналітики R&D центру YouControl проаналізували декларації народних депутатів за 2024–2025 роки та визначили, хто з парламентарів 9 скликання задекларував найбільші доходи. Дослідження охоплює представників усіх фракцій і депутатських груп Верховної Ради. Також фахівці YouControl оцінили динаміку доходів народних обранців порівняно з попереднім роком та визначили їхні зв’язки з корпоративними групами. Детальніше — у другій частині дослідження про статки нардепів.

Про сукупні доходи та грошові активи парламентарів у розрізі фракцій і груп читайте в першій частині дослідження YouControl.

Фахівці YouControl вивчили дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстр декларацій). А саме: розділ 11 “Доходи, у тому числі подарунки” та розділ 12 “Грошові активи”. Суми з розділу “Грошові активи” в іноземних валютах перераховані в гривні за середньорічним курсом НБУ. У підрахунку загальних сум доходу і грошових активів враховувались показники як самих народних депутатів, так і членів їхніх родин. Станом на 08.06.2026 року у Верховній Раді 390 народних обранців. З них 11 парламентарів не мають оприлюднених декларацій за 2024-2025 рр. І ще 3 нових нардепів не подавали декларації за 2024 рік.

🔎 Побачити всі відкриті дані про матеріальний стан чиновників і депутатів України, а також всіх, хто за законом повинен подавати податкову декларацію, можна в Каталозі електронних декларацій в YouControl.

Примітка: Корпоративна група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “корпоративна група” або “група”). Є аналітичною інформацією YouControl.

Фракція “Європейська Солідарність”

Сукупний дохід членів фракції “Європейська солідарність” за 2025 рік склав 4,1 млрд грн, що складає близько 68% від загального доходу всіх членів парламенту. 98% від загального доходу фракції та більш ніж 66% від доходу всіх чинних народних депутатів складають доходи та грошові активи Петра Порошенка. Найбільша сума складових доходу пана Порошенка — це дивіденди від швейцарської компанії Sequent Schweiz AG (824,4 млн грн). Також у складі його доходу велика кількість отриманих процентів та погашення облігацій іноземних компаній. У 2025 році дружина нардепа Марина Порошенко отримала від нього “Подарунок у негрошовій формі” на суму 988,7 млн грн. Петро Порошенко з 12.02.2025 року знаходиться під дією санкцій РНБО і є однією з ключових осіб корпоративної групи “Укрпромінвест”. І також має найбільшу суму в 5,38 млрд грн задекларованих грошових активів серед всіх чинних нардепів.



Другу та третю сходинки за рівнем доходу серед членів фракції “Європейська Солідарність” обіймають Олексій Гончаренко (10,8 млн грн) та Андрій Лопушанський (7,6 млн грн). Основна частина задекларованого доходу цих парламентарів припадає на доходи членів їхньої родини. Дружина Олексія Гончаренка у 2025 році отримала дохід від підприємницької діяльності в розмірі 7,6 млн грн, а дружина Лопушанського — 6,6 млн грн.

Сукупний дохід для 44% (11) членів фракції “Європейська Солідарність” у 2025 році зменшився в порівнянні із 2024 роком. Найвідчутніше падіння доходів зафіксовано в Ірини Никорак: за рік вони скоротилися з 7,5 млн грн до 1,5 млн грн. Це відбулось за рахунок зникнення з декларації члена її родини Еміля Соловйова, бо саме його доходи у 2024 році складали більшу частину від загальної суми. Натомість у решти 13 депутатів цієї фракції доходи у 2025 році зросли. Найбільший приріст зафіксовано у Ніни Южаніної (з 1,4 млн грн до 4,4 млн грн), Іванни Климпуш-Цинцадзе (з 2,2 млн грн до майже 6 млн грн) та Вікторії Сюмар (з 1,7 млн грн до 3,8 млн грн). У всіх трьох випадках сума доходів збільшилася більш ніж удвічі.

Фракція “Слуга Народу”

Сукупний дохід членів фракції “Слуга Народу” у 2025 році становив 762,7 млн грн, що на 10,5% більше, ніж роком раніше. Зростання доходів зафіксовано у понад половини депутатів фракції — 133 народних обранців. Найбільший приріст доходів продемонстрували Олег Семінський (+6,2 млн грн, або 831,5%) та Руслан Горбенко (+27,7 млн грн, або 799%). Збільшення доходу Олега Семінського переважно зумовлене отриманням дивідендів від АТ «ЗНВКІФ «ПРАЯ». Народний депутат є кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії, яка входить до корпоративної групи “Група Олега Семінського”, де він виступає ключовою особою.

Трійка лідерів за сумою сукупного доходу серед “Слуг Народу” у 2025 році виглядає наступним чином:

Андрій Герус — 95,5 млн грн . Левова частка (79,3%) цією суми припадає на “Дохід від погашення ОВДП”. У 2025 році доходи нардепа збільшились майже на 36% порівняно з 2024 роком. Пан Герус є ключовою особою корпоративної групи “Група родини Герус”.

. Левова частка (79,3%) цією суми припадає на “Дохід від погашення ОВДП”. У 2025 році доходи нардепа збільшились майже на 36% порівняно з 2024 роком. Пан Герус є ключовою особою корпоративної групи “Група родини Герус”. Руслан Горбенко — 31,1 млн грн , що майже у 9 разів більше, ніж у 2024-му. Основне зростання забезпечили дивіденди від ТОВ “ІНТЕРГУМА-2010”. Компанія входить до складу корпоративної групи “Група родини Горбенко”, а сам нардеп є її ключовою особою.

, що майже у 9 разів більше, ніж у 2024-му. Основне зростання забезпечили дивіденди від ТОВ “ІНТЕРГУМА-2010”. Компанія входить до складу корпоративної групи “Група родини Горбенко”, а сам нардеп є її ключовою особою. Жан Беленюк — 29,69 млн грн. Це більш ніж на 11 млн грн перевищує показник попереднього року. Основну частину доходу, а це 24,3 млн грн, становило погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Незважаючи на загальне збільшення загальної суми доходу всіх нардепів фракції “Слуга Народу”, цей показник зменшився у деяких її членів у 2025 році. Найбільше спадання доходів в 2025-му у відсотковому співвідношенні до 2024 року відбулось у Олександра Куницького (100%), Ольги Савченко (89,4%) та Олега Тарасова (72,5%).

Дохід Олександра Куницького, за даними декларації за 2025 рік, дорівнює нулю. За інформацією “Суспільне.Харків” “Харківський нардеп Куницький, який втік з України, у декларації розказав, в якій країні проживає: деталі” від 09.03.2026 року, пан Куницький 23 вересня 2024 року виїхав з України на підставі тижневого відрядження від Верховної Ради. Депутат вирушив до США для “поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва” і відтоді не повертався.

Сукупний дохід Ольги Савченко зменшився у 2025 році, зокрема через відсутність у декларації особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі — Олега Смірнова. Саме його доходи у 2024 році становили основну частину загальної суми. У 2025 році дохід народної обраниці сформувався переважно із заробітної плати та банківських відсотків.

Дохід Олега Тарасова у 2025 році зменшився більш ніж на 23 млн грн порівняно з попереднім роком, коли він входив до числа лідерів цієї фракції за рівнем задекларованих доходів. Основну частину його статків як у 2024-му, так і у 2025 році становили подарунки у грошовій та негрошовій формах від Сергія Дмитровича Тарасова, якого видання Elevatorist називає його батьком. Останній є ключовою особою агрохолдингу “I&U Group”.

Найбільшу суму грошових активів у своєму портфелі серед членів фракції “Слуга Народу” за підсумками 2015 року мають вищезгаданий Олег Семінський (169,4 млн грн) та ключова особа корпоративної групи “Група родини Сова” — Олександр Сова (256,6 млн грн).

Депутатська група “Партія “За майбутнє”

Сукупний дохід депутатської групи “Партія “За майбутнє” у 2025 році становив 309,2 млн грн, що на 62% менше, ніж у 2024 році. Водночас у 11 із 18 її членів дохід за 2025 рік перевищив показник попереднього року.

Загальне скорочення доходів цієї депутатської групи значною мірою зумовлене зменшенням доходу її найбільш заможного представника — Степана Івахіва, який задекларував на 512,5 млн грн менше, ніж роком раніше. Дохід пана Івахіва у 2025-му склав 72,3 млн грн. Фактично дохід зменшився у 8 разів порівняно з 2024 роком. Це сталося через відсутність дивідендів від PETROLEUM TRADING GROUP SA та зменшення надходжень від погашення боргових цінних паперів іноземного емітента, які роком раніше становили майже 60% усіх доходів. У 2025 році найбільшими складовими доходу стали дивіденди від АТ ЗНВКІФ”САНТЕС-ІВ” (20,4 млн грн), проценти в польському банку BNP Paribas Bank Polska S.A. (13,2 млн грн) та 3,5 млн грн повернутого податку від Федеральної податкової адміністрації Берна (Швейцарія).

Також пан Івахів задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів його депутатської групи у розмірі 714,2 млн грн. Це складає більш ніж половину від усіх грошових активів депутатської групи “Партія “За майбутнє”.

Другу сходинку за сумою доходу в “Партії “За майбутнє” посідає ключова особа корпоративної групи “Епіцентр” Олександр Герега (55,6 млн грн). У 2025 році йому майже вдвічі вдалося збільшити свої доходи. Таке зростання відбулось за рахунок збільшення розміру дивідендів від ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”, а також отримання ним та його дружиною Галиною Герегою доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав на загальну суму 17,8 млн грн у 2025 році. Також подружжя Герег задекларували майже 262 млн грн грошових активів.

На третій сходинці за обсягом сукупного доходу у 2025 році опинився Іван Чайківський — ключова особа агрохолдингу “Агропродсервіс”. Його задекларований дохід становить 43,4 млн грн. Майже 88% цієї суми припадає на дивіденди його дружини Тетяни від ПАП “АГРОПРОДСЕРВІС”.

Найменші доходи серед членів депутатської групи “Партія “За майбутнє” у 2025 році задекларували Ігор Гузь (майже 709 тис. грн) та Анна Скороход (791,3 тис. грн). Основну частину їхнього доходу за рік становила заробітна плата народного депутата.

Депутатська група “ДОВІРА”

Загальний дохід членів депутатської групи “ДОВІРА” у 2025 році склав 276,4 млн грн, що майже на 16% більше ніж у 2024 році. Найбільший дохід з 19 членів цієї депутатської групи задекларували Борис Приходько (172,6 млн грн), Андрій Кіт (18,5 млн грн) та Олег Кулініч (11,8 млн грн).

Основними складовими доходу пана Приходька у 2025 році стали: інвестиційний прибуток від ТОВ “ІК “СВІТІНВЕСТ” (58,7 млн грн), дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав в розмірі 22,3 млн грн та дохід від погашення ОВДП (майже 82 млн грн). Пан Приходько також має найбільшу суму грошових активів серед всіх членів депутатської групи “ДОВІРА” (96,3 млн грн).

Андрій Кіт у 2025 році став лідером за темпами зростання доходів серед усіх членів депутатської групи “ДОВІРА”. Його сукупний дохід зріс у 7 разів порівняно з 2024 роком. Основним чинником зростання став дохід від відчуження нерухомого майна, отриманий його дружиною Марією, на загальну суму 11,9 млн грн.

Замикає трійку лідерів серед депутатської групи “Довіра” за сукупним доходом Олег Кулініч. На відміну від попередніх двох нардепів, його дохід у 2025 році дещо знизився порівняно з 2024 роком. Це пояснюється скороченням суми виплачених дивідендів від ТОВ “ОКТАН”, учасником і бенефіціаром якого є народний депутат.

Найменший дохід за 2025 рік отримали Микола Кучер (1,4 млн грн) та Павло Бакунець (1,6 млн грн). Пан Кучер до обрання до Верховної Ради, певний час очолював одну з компаній зі складу корпоративної групи “МХП”, а саме ТОВ “ЗЕРНОПРОДУКТ МХП”.

Депутатська група “Платформа за життя та мир”

Понад 189 млн грн доходу за підсумками 2025 року отримали члени депутатської групи “Платформа за життя та мир”, що майже на 18% більше ніж в 2024 році. У 2025-му дещо змінилась трійка лідерів цієї депутатської групи. Григорій Суркіс, що у 2024 році посідав третє місце, за підсумками 2025 року поступився Сергію Льовочкіну із доходом в 33,2 млн грн. А Юрій Бойко та Віталій Борт помінялись місцями в рейтингу доходів. Пан Борт посів першу сходинку з доходом у 49,6 млн грн, а народний обранець Юрій Бойко — друге у 42,8 млн грн. Власне, пан Суркіс задекларував найбільшу суму грошових активів серед всіх членів цієї депутатської групи в розмірі 688,3 млн грн.

Основна частина задекларованого доходу у 2025 році Віталія Борта припадає на дивіденди його дружини Ольги від ТОВ “УБК РЕСУРС” (25,9 млн грн) та ТОВ “УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ” (14,5 млн грн). А подружжя Борт є ключовими особами “Групи родини Борт”. Сума грошових активів, що зазначена в декларації нардепа Віталія Борта, станом на 2025 рік становить 457,5 млн грн.

Основними складовими розділу 11 декларації Юрія Бойка є доходи його дружини Віри: заробітна плата та дивіденди від ТОВ “СТОЛИЧНА НЕРУХОМІСТЬ” (9,84 млн грн), банківські проценти, зокрема в АТ “БАНК КД” (12,5 млн грн), а також подарунок у грошовій формі від Анатолія Юрійовича Бойка (15,8 млн грн). Останній за інформацією “Главкому” “Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина” від 29.03.2025 року, є сином нардепа. Сам Юрій Бойко та члени його родини визначені як ключові та пов’язані особи в межах “Групи Юрія Бойка” в системі YouControl.

Сергій Льовочкін є лідером серед членів депутатської групи “Платформа за життя та мир” за сумою збільшення доходу у 2025-му. Його доходи збільшились на 21,7 млн грн. Таке зростання відбулось переважно за рахунок збільшення дивідендів від іноземної юрособи Brove Holdings Limited. Пан Льовочкін є ключовою особою “Групи родини Льовочкіних”.

Скріншот з системи YC World, бізнес-зв’язки компанії Brove Holdings Limited

Найменші доходи серед членів цієї депутатської групи у 2025 році задекларували Сергій Ларін (1,1 млн грн) та Олександр Макаренко (1,2 млн грн). Понад 60% їхніх доходів становить заробітна плата народного депутата. Водночас Сергій Ларін став умовним лідером за темпами зниження доходу порівняно з 2024 роком, він скоротився на 3,7 млн грн. Це відбулося через відсутність доходу від відчуження нерухомого майна, який був зафіксований у 2024 році.

Фракція “Батьківщина”

24 народні депутати, що входять до складу фракції “Батьківщина” задекларували сукупний дохід у розмірі 134,6 млн грн за 2025 рік. Це на 20% більше ніж у 2024 році. Найбільш фінансово успішним 2025 рік став для Костянтина Бондарєва з “Групи “Велес” (38 млн грн), пов’язаної особи до “Групи родини Крулько” Івана Крулька (13,8 млн грн) та Володимира Кабаченка (8,2 млн грн).

Пан Бондарєв у 2025 році показав найбільший приріст отриманого доходу серед всіх членів “Батьківщини”. Це відбулось переважно за рахунок отриманого доходу від відчуження нерухомого майна його дружиною Тетяною Шейніч у розмірі 24,6 млн грн.

Зростання доходу Івана Крулька майже на 50% порівняно з 2024 роком пояснюється декларуванням у розділі 11 грошових коштів, отриманих за договором про поділ майна колишнього подружжя, у розмірі майже 5,9 млн грн.

Сукупний дохід Володимира Кабаченка, як і в 2024-му, більш ніж на 80% складається з доходу від підприємницької діяльності особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі — Яни Симонової.

Найменші доходи серед членів фракції “Батьківщина” задекларували Анжеліка Лабунська (612 тис. грн) та Андрій Пузійчук (560,5 тис. грн). Основну частину цих сум становить заробітна плата народних депутатів. Водночас Андрій Пузійчук, який у 2024 році входив до трійки найвищих доходів у фракції, у 2025-му скоротив свій дохід більш ніж у 18 разів. Це пов’язано з відсутністю у декларації значних подарунків у грошовій формі, які у 2024 році перевищували 9 млн грн.

Попри відносно низький рівень доходу, Анжеліка Лабунська посідає друге місце у фракції за обсягом грошових активів у 145,3 млн грн. Лідером за цим показником є голова фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко із задекларованими 210,8 млн грн.

Позафракційні

20 позафракційних депутатів у 2025 році сукупно задекларували 126,4 млн грн доходу, що на 7,7 млн грн менше, ніж у 2024 році. Також змінився склад лідерів за рівнем доходів. Перше місце із показником 68,7 млн грн посіла Олена Кондратюк, яка у 2024 році була другою серед позафракційних депутатів. Друге та третє місця у 2025 році зайняли Дмитро Разумков (9,1 млн грн) та Віктор Балога (8,7 млн грн).

Попри те, що Олена Кондратюк є позафракційною депутаткою з найбільшим доходом у 2025 році, її показник зменшився на 10% порівняно з 2024 роком. Це значною мірою пов’язано зі скороченням заробітної плати її чоловіка Олександра Богуцького. Він обіймає керівні посади у трьох компаніях медіахолдингу StarLightMedia, який входить до корпоративної групи “Істван” Віктора Пінчука: ТОВ “СЛМ НОВИНИ”, ТОВ “СТАРЛАЙТ МЕДІА” та ТОВ “МК ТРК” (ICТV).

Задекларований дохід Дмитра Разумкова у 2025 році зріс на 1,3 млн грн. Це зумовлено збільшенням доходів від підприємницької діяльності його дружини Юлії Чайки. Її заробіток як фізичної особи-підприємця становить понад 90% від задекларованого нардепом доходом.

Схожа ситуація і у позафракційного народного депутата Віктора Балоги: понад 89% його задекларованого доходу становлять доходи його дружини Оксани. У 2025 році сума, відображена у розділі 11 його декларації, зросла на 1,7 млн грн порівняно з 2024 роком.

Дмитро Разумков та Олена Кондратюк також задекларували найбільші суми грошових активів серед позафракційних нардепів, тобто 172,6 млн грн та 74,6 млн грн відповідно.

“Найскромніші” доходи серед позафракційників у 2025 році були у Муси Магомедова (596,9 тис. грн) та Юлії Світличної (611,1 тис. грн). Основна частина їхнього доходу припадає на заробітну плату народного депутата.

Депутатська група “Відновлення України”

Сукупний дохід членів депутатської групи “Відновлення України” у 2025 році становив 84,8 млн грн, що майже на 35,8% менше, ніж у 2024 році. Найбільше скорочення у гривневому еквіваленті (-41,4 млн грн) зафіксовано у Вадима Столара, ключової особи корпоративної групи “Група родини Столар”. Водночас він залишається лідером “Відновлення України” за рівнем доходу із показником 44,3 млн грн.

Друге та третє місця посіли Валерій Гнатенко (6,9 млн грн) та Роман Іванісов (6,1 млн грн). Трійка лідерів у складі цієї депутатської групи порівняно з 2024 роком не змінилася.

Скріншот з системи YouControl, розділ “Декларанти, НПД та пов’язані особи”

Дохід Вадима Столара зменшився в основному за рахунок скорочення суми дивідендів від АТ “ГЕНЕЗИС” та заробітку особи, які спільно проживають та не перебувають у шлюбі, Валерії Бойко. Крім найвищого рівня доходу членів депутатської групи “Відновлення України”, пан Столар також задекларував найбільшу суму грошових активів у 2025 році, а саме 1,1 млрд грн, що становить більше половини від загальної суми цього показника у депутатській групі.

У Валерія Гнатенка, ключової особи “Групи родини Гнатенко”, дохід у 2025 році зріс на 11,5% порівняно з 2024 роком. Основним чинником стало збільшення доходів від підприємницької діяльності його дружини Світлани. Також за рік грошові активи народного депутата зросли на 4,2 млн грн.

Дохід Романа Іванісова у 2025 році також збільшився за рахунок сукупного доходу його дружини Марини і сина Даніїла від підприємницької діяльності.

Найменш фінансово успішним 2025 рік серед членів депутатської групи “Відновлення України” став для Євгена Яковенка (720,2 тис. грн), Олександра Юрченка (708,7 тис. грн), Олега Воронька (635,3 тис. грн) та Артема Дмитрука (478,9 тис. грн). Їхні доходи в основному складаються лише з зарплати депутата.

Найбільше падіння доходів у відсотковому співвідношенні до 2024 року зафіксовано у Миколи Тищенка — майже на 70%. У 2024 році він задекларував подарунок від Алли Барановської у розмірі 12,6 млн грн, яку видання “ТСН” в матеріалі “Ексдружина Миколи Тищенка показала їхнього підрослого сина і як відсвяткувала його 8-річчя від 23.02.2025 року, називає його колишньою дружиною. У 2025-му народний депутат задекларував лише заробітну плату та дохід від відчуження рухомого майна.

Фракція “ГОЛОС”

Сукупний дохід 18 депутатів від “ГОЛОСУ” за 2025 рік складав 75,2 млн грн, що на 78% більше ніж у 2024 році. Також на 12,4 млн грн зросла загальна сума грошових активів членів цієї фракції.

Трійка лідерів “ГОЛОСу” за сумарним доходом у 2025 році: Юлія Сірко (14,1 млн грн), Роман Костенко (11,2 млн грн) та Наталія Піпа (9,2 млн грн). Заробіток пані Сірко збільшився на 73%. Це відбулось за рахунок отриманого доходу від відчуження рухомого майна її чоловіка на суму 4,2 млн грн, а також збільшення його доходу від підприємницької діяльності. Юлія Сірко задекларувала найбільшу суму грошових активів серед своїх колег по фракції у 2025 році, а саме 32,7 млн грн.

Дохід Романа Костенка у 2025 році зріс більш ніж в 5 разів за рахунок відчуження рухомого та нерухомого майна. Також нардеп подарував своїй дружині 2,9 млн грн.

У народних депутатів Соломії Бобровської та Андрія Осадчука дохід складається виключно із заробітної плати. Їхні доходи у розмірі 771,8 тис. грн та 781,6 тис. грн відповідно є найменшими серед членів фракції “ГОЛОС”. При цьому пан Осадчук посідає другу сходинку серед колег по фракції за сумою грошових активів. У 2025 році вони становили 16,4 млн грн.