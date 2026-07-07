Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на полях Саміту НАТО в Анкарі взяв участь у панельній дискусії “Зміна ролей: Україна як гарант безпеки Європи, переосмислення залежностей” у межах серії заходів “Allies in Ankara”, які організовують Мюнхенська безпекова конференція спільно з провідним турецьким аналітичним центром SETA Foundation.

Андрій Сибіга заявив, що Україна зміцнила свої переговорні позиції завдяки посиленні на полі бою, підтримці партнерів та єдності. За його словами, Україна більше не лише потребує захисту – вона стала постачальником безпеки та надійним партнером, який робить внесок у зміцнення міжнародної безпеки, зокрема на Близькому Сході.

“Ми перебуваємо на новому етапі війни, коли вирішальна боротьба точиться в повітрі, а перевагу визначає здатність створювати інновації, розробляти нові види озброєнь і безпілотних технологій. І тут ми просуваємося вперед”, – зауважив міністр.

Глава МЗС наголосив, що посилення позицій України та вільного світу автоматично означає деградацію впливу Росії в Африці, країнах Глобального Півдня та Центральній Азії. За словами міністра, рецепт завершення війни полягає у підвищенні для Росії ціни подальшої агресії через санкції, використання заморожених активів та міжнародну ізоляцію.

“Упродовж 2022–2025 років добовий видобуток нафти в Росії скоротився на 7%, а лише за перші п’ять місяців 2026 року в РФ було зупинено понад 1700 нафтових свердловин”, – зазначив глава МЗС.

Андрій Сибіга заявив, що Україна більше не потребує дозволів третіх сторін для завдання власною далекобійною зброєю ударів по законних військових цілях на території Росії. Він додав, що Україна й надалі проводитиме асиметричні операції, адже це її право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН.

“Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів із Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Я отримав запрошення від міністра закордонних справ Китаю Ван Ї здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Під час переговорів із міністром Ван Ї я закликав КНР підтримати припинення вогню, адже це відповідає принципам Китаю щодо завершення цієї війни. Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру”, – зазначив міністр.

Глава МЗС назвав чотири ключові елементи сталого миру для України: юридично зобов’язуючі двосторонні гарантії безпеки з боку США; військову присутність партнерів на території України (boots on the ground) за підтримки США; членство України в ЄС як складову системи гарантій безпеки; а також подальше посилення українських Сил оборони та пакет підтримки для стримування майбутньої російської агресії.

“Українська пропозиція щодо завершення війни є реалістичною та здійсненною. Це шанс для Путіна уникнути колапсу. Він повинен визнати, що ніколи не досягне своїх цілей в Україні на полі бою”, – наголосив міністр.

Андрій Сибіга також висловив переконання, що ера роззброєння у світі завершилася, якщо йдеться про конвенційні озброєння.