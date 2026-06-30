Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за результатами переговорів повідомив, що “Був радий зустрітися в Сеулі з міністром закордонних справ Республіки Корея Чо Хьоном.

Наші переговори підтвердили міцний характер і динамічний розвиток співпраці між Україною та Республікою Корея.

Ми обговорили шляхи розвитку політичного діалогу на найвищому рівні, розширення економічних і ділових зв’язків, залучення корейського бізнесу до відновлення України, а також поглиблення співпраці у сфері безпеки.

Я поінформував міністра Чо Хьона про ситуацію на полі бою, зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, а також про останні досягнення української оборонної промисловості.

Я подякував Республіці Корея за непохитну підтримку України та наголосив, що російська агресія має глобальні наслідки. Зокрема, через безпосереднє залучення Москвою КНДР до війни проти України, а також передачу Пхеньяну ресурсів і технологій у відповідь на його підтримку.

Ми обговорили спільні виклики, що виникають унаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. Окрему увагу приділили питанню північнокорейських військовополонених. Ми маємо чітке розуміння подальших дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Ми домовилися, що розвиток українсько-корейського співробітництва сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та міжнародного права як у Європі, так і в Індо-Тихоокеанському регіоні”.

Андрій Сибіга також побував біля Демілітаризованої зони між Республікою Корея та Північною Кореєю уздовж 38-ї паралелі.

“ДМЗ – це не просто лінія розмежування. Це лінія фронту Холодної війни, яка через дії Пхеньяна та Москви тепер фізично з’єднана з лінією фронту в Україні.

Зброя, яка виробляється за цією лінією, сьогодні вбиває українців. Те, що відбувається в Європі, безпосередньо впливає на безпеку Азії, і навпаки. Загроза глобальна, і відповідь має бути глобальною.

Мир тримається не на папірцях, таких як Будапештський меморандум, а на силі стримування. Як і Республіка Корея, Україна потребує надійних, тривалих безпекових інструментів, щоб унеможливити будь-яку агресію в майбутньому. Сильна армія, сильна оборонка – запорука стримування та власної тривалої безпеки. І ми працюємо саме над цим”, – наголошує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.