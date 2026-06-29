Україна повинна буде переглянути низку положень Конституції з огляду на майбутнє членство в ЄС та необхідність адаптації національного законодавства до європейських норм.

Про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав у телеефірі, передає Укрінформ.

«Україна, торуючи шлях до Європейського Союзу, повинна буде переглянути велику кількість своїх позицій – як це робили інші країни-кандидати, – задля того, щоб увести у правове поле великий пласт взаємовідносин з ЄС. Ідучи в Європейський Союз, ми повинні зрозуміти, що певну кількість повноважень ми будемо передавати його органам. Тому це також має бути в Конституції України», – розповів він.

Стефанчук зазначив, що після війни Україна також має переосмислити низку питань, пов’язаних із системою національної безпеки та оборони, роллю Збройних сил у державі, гарантіями прав і свобод громадян.

За його словами, майбутні зміни до Основного Закону мають стати предметом широкої суспільної дискусії.

«Я це бачу як такі загальні мазки, які після завершення воєнного стану мають бути дуже серйозно обговорені в українському суспільстві, і, можливо, найближчим часом будуть внесені до Конституції України», – резюмував Голова Верховної Ради.