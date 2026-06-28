Рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого Орла розкололо польське суспільство — підтримують, засуджують і не мають думки приблизно порівну.

Про це свідчать результати опитування SW Research на замовлення Onet, проведеного 24 червня серед 810 дорослих поляків, передає Еспресо.

Респондентам поставили запитання: “Чи вважаєте ви, що рішення Кароля Навроцького позбавити Ордена Білого Орла Володимира Зеленського зміцнить або послабить позицію Польщі на міжнародній арені?”

Найбільша група, 36,4%, відповіла, що рішення зміцнить позицію країни. Трохи менше — 31,6% — переконані в протилежному: на їхню думку, крок послабить репутацію Польщі у світі. Ще 32% не визначились зі своєю позицією. Жоден із таборів не набрав переваги — суспільство розкололося рівно на три частини.

Опитування проводилося методом комп’ютерних інтернет-інтерв’ю на репрезентативній вибірці дорослих поляків із квотним добором за статтю, віком і розміром населеного пункту.

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