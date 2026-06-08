Під час візиту керівника Офісу президента України Кирила Буданова до Польщі українська сторона запропонувала змінити назву підрозділу ССО, який викликав скандал у Польщі. Її хочуть змінити, щоб згадувати лише тих членів УПА, які воювали проти Радянського Союзу.

Про це пише польське видання Wirtualna Polska з посиланням на власні джерела, передає Громадське.

Співрозмовники журналістів розповіли, що Буданова в Польщі прийняли холодно, а міністроборони Владислав Косіняк-Камиш не приховував невдоволення рішенням України вшанувати військових УПА.

Він сказав, що не уявляє, щоб Україна продовжувала нинішню політику щодо історичної пам’яті. Тим часом міністр закордонних справ Радослав Сікорський навмисно не змінив своїх планів заради зустрічі з українською делегацією.

За даними Wirtualna Polska, українська сторона особливо зацікавлена в тому, щоб президент Польщі Кароль Навроцький не позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Київ побоюється не через саму нагороду, а через політичний і символічний вимір її позбавлення.

Тож українські посадовці сказали, що таке рішення сприйняли б як образу Зеленського, а реакція української громадськості могла б ще більше поглибити кризу у відносинах між країнами.

Жодна з розмов укрїнської делегації не принесла конкретних результатів, адже польська сторона послідовно демонструвала жорстку позицію. Одне з джерел польського видання сказало, що Варшава «розлючена на українців», заявивши, що українським політикам бракує стриманості.

«Цього разу це серйозно, бо напряму зачіпає польську політику. Адміністрація Зеленського прикривається військовими, але це не допоможе», — зазначив співрозмовник.

За його словами, у Варшаві вважають, що українське Міністерство закордонних справ мало б краще розуміти польську історичну чутливість і ефективніше говорити про це оточенню президента України.

При цьому Київ розглядає кроки, які могли б зменшити напруженість із Варшавою. Зокрема, серед пропозицій — зміна назви Центру сил спеціальних операцій «Північ», який і став причиною скандалу. Так, хочуть зробити акцент лише на тих членах УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Крім того, серед інших кроків розглядають видачу нових дозволів на пошук і ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Польська сторона ж готується до подальшого загострення, якщо Київ не піде на кроки, які Варшава вважатиме достатніми.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський 7 червня полетів до Великої Британії не через Польщу, як він це робить зазвичай, а через аеропорт Кишинева у Молдові.

Про це пише «Європейська правда», посилаючись на дані ресурсу FlightAware.

Як зазначає видання, літак Зеленського прилетів із Жешува до Кишинева вранці у неділю 7 червня, а через деякий час він приземлився у Лондоні.

Історія польотів українського президента показує, що протягом останніх закордонних візитів Зеленський зазвичай користувався аеропортом Жешува у Польщі.

Історія закордонних польотів літака Зеленського«Європейська правда»

Як вказує «Європейська правда», минулі роки літак Зеленського зазвичай починав і закінчував подорожі в Аеропорту Жешува (Ясьонка).