Президент Фінляндії заявив, що Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення перебуває у кращому військовому становищі. Серед його аргументів – щомісячні втрати РФ у 35 тисяч проти 27 тисяч нових вербованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Александра Стубба швейцарській газеті NZZ.

За словами Президента Фінляндії Александра Стубба, війна для Києва пройшла три етапи: “Перший рік війни був питанням виживання. Наступні три роки – стійкості. Тепер це питання математики – математики на полі бою”.

Він назвав сім фактів, які, на його думку, доводять перевагу України:

щомісяця українські сили вбивають або поранюють близько 35 000 російських військових – такий рівень тримається останні півроку;

Росія може вербувати лише близько 27 000 чоловіків на місяць – тобто має дефіцит особового складу;

у грудні співвідношення втрат на полі бою було 1 до 3 (троє росіян на одного українця), зараз – 1 до 8;

95% втрат – результат атак безпілотників і ракет, прямих зіткнень “людина на людину” стає менше;

на східному і південному фронтах існує “зона вбивства” шириною 20-40 кілометрів – рівень смертності для тих, хто туди потрапляє, становить близько 95%. Росіяни кидають туди по 1-7 солдатів одночасно, українці так не діють;

у березні Україна вперше випустила по Росії більше ракет і безпілотників, ніж російська ППО змогла збити. Україна нарощує виробництво до 10 мільйонів дронів на рік;

у квітні Україна вперше за час війни повернула більше території, ніж втратила.