Доручення президента якнайшвидше припинити бойові дії є цілком досяжною метою. Вже існують реальні підґрунтя для припинення вогню, а Україна готується до важливих переговорних процесів за участю західних партнерів, при цьому категорично виключаючи здачу територій.

Про це керівник офісу президента Кирило Буданов заявив на міжнародному форумі “Архітектура безпеки”, головні тези з якого зібрало РБК-Україна.

Головне:

Переговорний процес: Перемовини не перебувають у "глухому куті", технічні розмови тривають. Україна готується до візиту американської делегації, яка планує відвідати Київ та Москву.

Позиція України: Жодної здачі Донбасу чи інших територій не буде. Першим етапом має стати зупинка там, де стоять війська.

Роль Заходу та Європи: Європа має визначитися з єдиним представником та спільною позицією для участі у переговорах. Залученість західних партнерів є необхідною.

Загрози: Російські розробки на кшталт "Орєшніка" є демонстративними. Путін має страхи за своє життя, а в російській системі влади спостерігається прогресуючий спад.

Білорусь: Україна працює над тим, щоб унеможливити використання території Білорусі для нової агресії.

Далі наводимо пряму мову Буданова на форумі.

Переговори не в “глухому куті”

Стосовно будь-якого перемир’я на Трійцю, я такої інформації не отримував.

Стосовно переговорного процесу, я ніколи не казав, що ми в “глухому куті” і продовжую стояти на цій думці оскільки певні процеси тривають, вони не зовсім публічні.

Ми чекаємо в найближчий час візит американської делегації. Ми всі готуємось до цієї зустрічі. Вони підтвердили те, що вони планують прибути в найближчий час до Києва та Москви.