Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у неділю, що має намір залишатися на посаді до парламентських виборів 2027 року, попри зростання корупційних скандалів, які охопили його Соціалістичну партію, ключових союзників і осіб із його політичного оточення. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Виступаючи на з’їзді молодіжного крила Іспанської соціалістичної робітничої партії (PSOE), Санчес захистив діяльність уряду після першої великої поразки соціалістів в Андалусії, яка раніше була одним із їхніх бастіонів.

“Соціалізм може спіткнутися, але ми ніколи не здаємося”, — заявив він. “Ми продовжимо керувати до 2027 року. І навіть далі!”

Іспанський лідер наголосив, що для виборців потрібно більше часу, аби відчути результати соціальної та економічної політики уряду, відкинувши заклики до дострокових виборів на тлі судових розслідувань.

Колишній прем’єр-соціаліст Хосе Луїс Родрігес Сапатеро, давній союзник Санчеса, також перебуває під слідством Національного суду Іспанії у справі про вплив і відмивання коштів, пов’язаній із фінансовою допомогою авіакомпанії Plus Ultra, що має зв’язки з Венесуелою.

Нещодавно іспанська поліція провела обшук у штаб-квартирі PSOE в Мадриді в межах окремого розслідування щодо ймовірного втручання в судові процеси, пов’язані з нинішніми та колишніми членами партії.

Як зазначає видання, скандали загострили внутрішні суперечності в соціалістичному таборі.

Еміліано Гарсія-Пейдж, впливовий соціалістичний лідер автономії Кастилія-Ла-Манча та один із головних внутрішніх критиків Санчеса, заявив, що партія переживає найнебезпечніший момент з часів повернення Іспанії до демократії, і закликав до вотуму довіри або дострокових виборів.

Напруження зростає і серед регіональних та сепаратистських партій, які забезпечують Санчесу парламентську підтримку.

“З огляду на ситуацію ми вважаємо, що термін добігає кінця”, — заявив лідер Баскської націоналістичної партії (PNV) Айтор Естебан, один із ключових союзників коаліції. Каталонська партія Junts також закликала до дострокових виборів.

Водночас обидві партії відмовилися підтримувати вотум недовіри Санчесу, запропонований ультраправою партією Vox.

Тиск на Санчеса, ймовірно, посилиться в червні, коли Сапатеро має дати свідчення 17–18 червня, а до літа очікується рішення Верховного суду у справі про корупцію, пов’язаній із колишнім міністром Хосе Луїсом Абалосом.