Настрої в Росії повертаються проти Путіна. «Немає сумнівів, що Путін вступає в найскладніший період свого тривалого правління». Але дедалі більше ізольований президент рішуче налаштований продовжувати війну в Україні, кажуть обізнані джерела, незважаючи на економічні проблеми.

Про зсуви у російському суспільстві та елітах пише The Guardian. Зважаючи на те, що цей матеріал розтягли на фрагменти у соцмережах, ІншеТВ пропонує вам його переклад у повному обсязі. Отже:

Раніше у травні Володимир Путін під’їхав до готелю в центрі Москви на позашляховику російського виробництва, одягнений невимушено в джинси та легку куртку. З букетом квітів у руках він не поспішаючи зайшов у вестибюль і обійняв свою колишню шкільну вчительку Віру Гуревич, яка поцілувала його в обидві щоки.

Потім він допоміг Гуревич сісти в машину та відвіз її на вечерю до Кремля.

Це сталося лише через день після того, як кілька західних ЗМІ, посилаючись на звіт європейської розвідки, заявили, що Путін тижнями ховався в підземному бункері, охоплений страхом замаху або навіть державного перевороту.

Телевізійна зустріч була ретельно підготовлена, щоб підкреслити зовсім інший образ російського лідера, який він удосконалював протягом 25 років перебування при владі: доступний, впевнений президент, людина з народу, яка випадково заходить до старої вчительки.

Кремль публікує відео зустрічі.

Але хоча побоювання щодо неминучого державного перевороту перебільшені, мало хто сумнівається, що Путін вступає в найскладніший період свого тривалого правління. Інтерв’ю з кількома людьми з оточення російського лідера, а також джерелами у світі російського бізнесу та представниками західних розвідок, малюють картину ізольованого лідера, оточеного елітою, яка швидко розчаровується як через невдалу війну в Україні, так і через економічний спад у країні.

«Цього року серед еліт безумовно відбулася зміна настроїв… є глибоке розчарування в Путіні», – сказав бізнес-лідер із добрими зв’язками, додавши, що «зростає відчуття, що насувається якась катастрофа».

«Ніхто не вірить, що завтра все раптово завалиться», – сказало джерело. «Але зростає усвідомлення того, що продовжують прийматися абсолютно безглузді, саморуйнівні рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Будь-яке відчуття майбутнього зникло».

Рейтинги схвалення Путіна падають, економіка перебуває під зростаючим тиском, і навіть прокремлівські блогери, які рідко критикували президента, починають висловлюватися.

Попри тріщини, що з’являються вдома, розрахунки Путіна щодо війни в Україні не змінилися, і він залишається рішучим і наполегливим, згідно з інтерв’ю з кількома людьми, знайомими з його мисленням, а також з представниками європейської та української розвідки.

Путін чітко дав зрозуміти своєму близькому оточенню, що, на його думку, Москва може захопити весь Донбас до кінця року, повідомили два джерела, які мають доступ до президента. «Путін зациклений на Донбасі, і він не зупиниться раніше», – сказав один з них.



Жінка сидить на автобусній зупинці в Москві перед плакатом, що рекламує військовий призов. Фотографія: Юрій Кочетков/EPA

Виступаючи після параду Перемоги 9 травня – скороченого через побоювання щодо атак українських безпілотників – Путін здивував багатьох, припустивши, що війна «добігає кінця». Це зауваження потрапило в заголовки газет, але ті, хто знайомий з його думкою, застерігають, що його не слід інтерпретувати як знак того, що він готовий до компромісу. Натомість це натякає на те, що Путін вважає військовий прорив неминучим.

Чиновник української розвідки заявив, що російські генерали переконали російського лідера, що Донбас буде захоплено до кінця року. «Сфабриковані повідомлення [підживлюють] командний ланцюг, стверджуючи, що перемога неминуча», – сказав чиновник.

Ця бравада наразі не відображається на полі бою. Військові аналітики кажуть, що за нинішніх темпів просування Росії може знадобитися роки, щоб повністю захопити Донбас.

Залишається незрозумілим, якою мірою російські військові та служби безпеки представляють Путіну надто оптимістичну картину. «Навіть якщо багато хто навколо нього розуміє реальність ситуації, ми досі не знаємо, що розуміє сам Путін. Це найскладніше», – сказав один високопоставлений чиновник європейської розвідки.

На табличці біля Кремля написано «Зона без дронів заборонена». Москва готується до скороченого святкування Дня Перемоги 6 травня на тлі побоювань щодо атак українських дронів. Фото: Максим Шипенков/EPA

«Звичайно, чиновники та військові малюють президенту райдужну картину», – сказала людина, знайома з дискусіями в Кремлі. «Вони йому брешуть. Так працює система, яку побудував Путін».

Ще одним фактором у рішенні Путіна продовжувати боротьбу є те, що російський лідер втратив віру в здатність Дональда Трампа тиснути на Київ, щоб той здав територію в рамках угоди, повідомляє одне джерело, близьке до Путіна, та інше, залучене до закулісних переговорів.

«У Москві панував цей поширений оптимізм щодо того, що Трамп може повернути Донбас після свого обрання. Він значною мірою випарувався», – сказало одне джерело, контактуюче з Путіним.

Хоча Трамп нещодавно неодноразово заявляв, що війна в Україні добігає кінця – за допомогою США – російське керівництво дедалі менше бачить сенсу в продовженні переговорів з Вашингтоном. Україна визнала, що посланці Трампа, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, неодноразово тиснули на неї під час серії зустрічей, щоб вона вивела українські війська з території, яку вона все ще контролює.

Але Київ також різко зменшив свою залежність від Вашингтона, водночас збільшивши власне військове виробництво. Розблокування кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро та поглиблення зв’язків з європейськими союзниками щодо обміну військовими та розвідувальними даними ще більше зменшили вплив США на Україну, і Київ не має наміру йти на поступки щодо території за відсутності незмінних гарантій безпеки США.

Наразі метою Москви є захоплення Донбасу, і російські переговірники чітко дали зрозуміти, що Москва буде готова просити про мир, як тільки це станеться. Однак близькі до Путіна кажуть, що його амбіції можуть знову зрости, якщо він відчує, що Україна починає руйнуватися. Тоді, як сказали двоє людей, знайомих з його думкою, він міг би просунутися далі, перетнувши річку Дніпро, намагаючись захопити всі чотири українські регіони, які Росія заявила про анексію у 2022 році, але досі не контролює повністю.

«Він не є довгостроковим стратегом», — сказав один з них. «Його апетит зростає, коли він їсть».

Невдоволення вдома

Хвилі невдоволення в суспільстві почали виникати на початку 2026 року, коли Кремль заборонив або обмежив більшість месенджерів, зберігаючи доступ лише до державної альтернативи.

Мобільний інтернет у центральній Москві та інших регіонах періодично переривався або повністю вимикався, що призвело до скарг російських підприємств на мільярди рублів збитків.

Влада виправдала безпрецедентні репресії як захід безпеки проти українських атак дронів та диверсійних операцій.

“Ці блокування викликали чорний гумор серед московської еліти. «За обіднім столом усі говорять про інтернет. Ми тепер десь ближче до Північної Кореї», – сказав один кремлівський інсайдер. Китайський контроль над інтернетом, який колись регулярно висміювали в Росії як символ цензури, тепер обговорюється з певною заздрістю.

За блокуванням інтернету стежить потужна друга служба ФСБ, гнітюче відомство в службі безпеки, відповідальне за отруєння покійного лідера опозиції Олексія Навального.

Водночас, представники російської політичної еліти, включаючи речника Кремля Дмитра Пєскова та першого заступника керівника адміністрації Сергія Кирієнка, приватно намагалися відвернути Путіна від деяких суворіших обмежень, але безуспішно, за словами двох осіб, знайомих з обговореннями.

«Поки триває війна, Путін буде надавати перевагу службам безпеки», – сказала інша постать, близька до Кремля.

«Проблема інтернету є дуже чутливою для російського суспільства. І вона викликала величезну хвилю обурення», – сказала Ксенія Собчак, російська журналістка з великими зв’язками та дочка колишнього політичного наставника Путіна, у телефонному інтерв’ю.



Поліція затримує активіста під час демонстрації проти обмежень інтернету перед російським парламентом у 2025 році. Фото: AP

Собчак сказала, що це лише питання часу, коли російська влада піде ще далі та заблокує всі західні платформи соціальних мереж, змушуючи людей переходити до внутрішніх альтернатив. Вона передбачила, що цей крок може відбутися вже наступного року. «Я думаю, що рішення про це точно прийнято», – сказала вона.

Для багатьох росіян цей рік також приніс підвищення податків та зростання інфляції, коли економіка, що занепадає, змушує підприємства закриватися, а вартість продуктів харчування та рахунків за комунальні послуги різко зросла.

Загалом, Путін, схоже, порушив один із неписаних соціальних договорів, що лежать в основі його правління з початку вторгнення: пересічні росіяни можуть значною мірою ігнорувати війну, поки повсякденне життя залишається стабільним.

У російських соціальних мережах розчарування владою стає дедалі помітнішим. Відео, на яких власники малого бізнесу обурюються проти підвищення податків, мешканці скаржаться на неодноразові відключення інтернету, а фермери в Сибіру обурені масовим знищенням худоби, наказаним чиновниками, стали вірусними.

Загальний індекс щастя в Росії впав до 15-річного мінімуму у квітні, повідомив державний соціолог, а кілька опитувань показали, що рейтинг схвалення Путіна впав до найнижчої точки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Путін уважно стежить за своїм схваленням. Він нав’язливо стежить за опитуваннями з 1999 року», — сказав Олексій Венедиктов, колишній редактор радіостанції «Ехо Москви», яка була змушена закритися після початку війни.

Венедіктов згадав, як Путін колись махав перед собою даними опитувань, які демонстрували переважну підтримку громадськості невдовзі після анексії Криму – крок, проти якого виступав журналіст – кажучи йому: «Ви не з народом. Я з народом».

Переворот?

Хоча очевидно, що невдоволення серед еліти та населення зростає, більшість аналітиків вважають, що якщо виникне реальна загроза режиму Путіна, то вона виходитиме з його близького оточення, а не з вулиці.

Одним із найвражаючих тверджень, опублікованих на початку цього місяця, джерелом яких є звіт розвідки, підготовлений неназваною європейською країною, було припущення, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу може стати загрозою для Путіна. Однак неминучий кремлівський переворот багато прихильників і критиків вважають надуманим.

Російські служби безпеки, за схваленням Путіна, заарештували кількох найближчих соратників і друзів Шойгу, ще більше ізолюючи колись впливового колишнього міністра на тлі спекуляцій про те, що його самого зрештою можуть усунути.

«Шойгу не має популярності в армії та бази підтримки», – сказав колишній високопосадовець, який знає його особисто. «Він ніколи не піде проти Путіна».

Незгода також навряд чи висловиться з боку російських олігархів. Багато хто таємно жахається війни, але мовчить, боячись висловитися, сказав провідний російський бізнесмен. Останні місяці принесли нові чистки та нову хвилю державних захоплень, спрямованих проти приватного бізнесу, зокрема арешт Вадима Мошковича, мільярдера-засновника великої сільськогосподарської фірми.

«Бізнес-еліта грає в російську рулетку. Вони сподіваються, що їхній сусід постраждає, а вони самі будуть пощаджені», – сказав Олег Тіньков, один з небагатьох російських бізнес-лідерів, які виступили проти вторгнення та втекли з країни.

«Хто піде проти нього? Усі просто чекають його смерті», – додав Тіньков.

Тим часом російський президент збільшив свій графік поїздок в останні тижні, що, схоже, є навмисною спробою спростувати наративи щодо його безпеки та нібито параної. «Путін завжди був одержимий своєю безпекою, але неправильно припускати, що він переховується», – сказала одна людина, близька до Кремля, яка нещодавно зустрілася з президентом.



Путін у оточенні своєї охорони в Ашгабаті, Туркменістан, у грудні. Фото: Anadolu/Getty Images

«Так, серед еліт є нервозність. Так, є невизначеність. Але розмови про екзистенційну загрозу правлінню Путіна передчасні. Все залишається під контролем».

Високопоставлений чиновник європейської розвідки сказав, що багато хто на чолі «наразі перебуває на етапі визнання», визнаючи зростаючі проблеми як на полі бою, так і в економіці, але не маючи планів щодо їхньої боротьби.

«Вони розуміють, що це тенденція до зниження. Але я не чув, щоб вони запитували… «Що нам тоді з цим робити?»»