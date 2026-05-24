Європейські союзники по НАТО намагаються виробити новий підхід до співпраці зі США на тлі непередбачуваних рішень президента Дональда Трампа щодо Альянсу та американської військової присутності в Європі. Про це повідомляє Politico за підсумками форуму GLOBSEC у Празі, пише УНН.

Причиною нової хвилі занепокоєння стало рішення Вашингтона скасувати заплановане розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі. За даними Politico, це викликало “значний політичний та психологічний шок” у Варшаві. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав ситуацію “непорозумінням”, однак визнав, що союзники дедалі частіше стикаються з невизначеністю з боку США.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що проблема полягає не лише у можливому скороченні військ, а й у відсутності координації з НАТО.

“Союзників раніше інформували” про подібні зміни, але нинішні рішення Вашингтона ухвалювалися фактично без консультацій, наголосив він.

На тлі цього в Європі активізувалася дискусія про необхідність посилення власного оборонного потенціалу. Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін працює над створенням “нового, сильного оборонного потенціалу для Європи”, визнаючи, що США дедалі більше зосереджуються на Китаї та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас частина європейських країн продовжує наполягати на закупівлі американської зброї через російську загрозу. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його головне завдання – “доставити зброю до рук військових”, незалежно від того, чи буде вона європейського, американського або азійського виробництва. Очікується, що питання ролі США та майбутнього оборонної політики Європи стане однією з головних тем саміту НАТО в Анкарі у липні.