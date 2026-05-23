Німеччина планує передати Україні електростанцію, яка не працює після того, як припинилися російські поставки газу, однак таке рішення викликало політичні розбіжності. Про це пише Bild, передає УНН.

Як пише видання, з того часу, як по трубопроводу “Північний потік” у Любміні під Грайсвальдом припинилися російські поставки газу, роботу місцевої газової електростанції було призупинено. Станція стала економічно нерентабельною, а спроби її продати виявилися безуспішними.

Тому в рамках гуманітарної допомоги електростанція буде надана українському оператору електростанцій на умовах самовивозу – повідомив державний оператор електростанцій Sefe.

У порівнянні зі знесенням та утилізацією це не спричинить економічних збитків.

Однак “Альтернатива для Німеччини” виступила проти передачі об’єкта. Партія вимагала в Бундестазі залишити станцію в Мекленбурзі-Передній Померанії – на випадок, якщо відносини з росією колись нормалізуються після закінчення війни в Україні.