Президент Володимир Зеленський написав лист до лідерів Євросоюзу у якому зазначив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус “асоційованого” члена ЄС є “несправедливою”. Про це повідомляє Reuters у суботу, 23 травня, пише Кореспондент.

Агенство нагадує, що цього тижня канцлер ФРН Фрідріх Мерц запропонував дозволити Україні брати участь у засіданнях ЄС без права голосу як проміжний крок на шляху до повноправного членства в блоці, що, на його думку, могло б сприяти укладенню угоди про припинення війни, яка триває вже чотири роки і була спровокована вторгненням Росії.

У відповідь Зеленський написав у своєму листі, надісланому пізно в п’ятницю та адресованиого президенту Європейської ради Антоніо Кості, президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідесу, який обіймає посаду голови Ради ЄС за ротаційним принципом, що після виборів минулого місяця в Угорщині створена можливість для суттєвого прогресу в переговорах про вступ.

“Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але не мала права голосу. Настав час рухатися вперед у напрямку повноцінного та значущого членства України”, – зазначив Зеленський.

Він подякував європейським лідерам за підтримку під час війни та зазначив, що Україна виступає оплотом проти російської агресії для всього блоку з 27 країн.

“Ми захищаємо Європу – повністю, а не частково, і не напівзаходами. Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі”, – йдеться у листі Зеленського.