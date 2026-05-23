Впродовж наступних місяців російський диктатор володимир путін, можливо, більше не зможе вести переговори з позиції сили. Про це заявив глава розвідки Естонії Каупо Розін, повідомляє CNN, передає УНН.

Він описав поєднання економічного, військового та суспільного тиску, з яким стикається путін, що може змусити його сісти за стіл переговорів.

Час не на користь росії. Я більше не чую розмов про повну перемогу. У кремлі визнають, що ситуація на українському полі бою складається не дуже добре – додав Розін.

Він також зазначив, що москва втрачає більше людей, ніж може завербувати.