Дональд Трамп під час прогулянки садами урядового комплексу в Пекіні був вражений красою тамтешніх троянд. Він повідомив, що попросив у лідера Китаю Сі Цзіньпіна надіслати такі для розарію Білого дому, і той, за його словами, погодився, передає Sky News.

«Це найпрекрасніші троянди, які хтось коли-небудь бачив. Я запитав президента: “Чи не могли б ви надіслати мені трохи для розарію [Білого дому]?”, і він погодився. Я ніколи не бачив таких великих троянд!», — сказав Трамп.

За словами американського президента, домовленість про передачу насіння стала однією з деталей їхнього спілкування під час прогулянки, яку він описав як дружню та несподівано емоційну через враження від китайських садів.

Як з’ясувало ІншеТВ, йдеться про троянди, які є символом Пекіна. Китайська троянда «Юецзихуа» (Rosa chinensis) має унікальні ботанічні характеристики та глибоке культурне значення – уособлює довголіття, незламність перед труднощами та вічну весну.

Головна відмінність від європейських аналогів — здатність безперервно квітнути з ранньої весни до перших зимових заморозків. Квітки великі, чашоподібні, махрові, з легким свіжим ароматом, що посилюється на сонці. Саме цей китайський вид у XVIII столітті став основою для створення сучасних європейських чайно-гібридних троянд.

А тепер увага – якщо ви будете шукати на інтернет-площадках чи у живих магазинах “китайську троянду”, вам, скоріше за все, запропонують гібіскус. Тож якщо ви, як Трамп, хочете мати справжню китайську троянду, запитуйте Rosa chinensis або бенгальську. І на всяк випадок уточнюйте характеристики, одна з яких – безперервне цвітіння.