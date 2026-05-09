росія планувала масштабну передачу Ірану сучасних безпілотників, зокрема близько 5000 дронів з оптоволоконним керуванням, які складно виявити та подавити.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на отриманий з надійного джерела конфіденційний документ, інформує УНН.

Зазначається, що також ішлося про підготовку іранських військових для їх використання проти американських і союзницьких сил у Перській затоці.

Є багато причин, чому війна Америки проти Ірану зазнає невдачі. Одна з них – ефективність іранських безпілотників. Тепер конфіденційний документ … свідчить про те, що росія запропонувала Ірану безпілотники “без перешкод” та навчання їх використанню проти американських військ у Перській затоці та, можливо, в інших місцях – пише видання.

Вказується, що документ гру рф містив план постачання далекобійних дронів і навчання іранських військових їх застосуванню. У матеріалах також згадується ідея залучення іранських студентів, а також інших груп, для підготовки операторів безпілотників.

Метою плану, імовірно, могло бути посилення потенціалу Ірану в разі можливого конфлікту зі США в регіоні Перської затоки. Водночас наразі немає підтверджень, що цей план був реалізований або що Іран фактично отримав зазначені системи озброєнь.