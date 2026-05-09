Брюссель планує максимально прискорити процес приєднання Молдови. Конкретну дату початку офіційних переговорів ще не назвали, але питання планують розв’язати дуже швидко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

На зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що після зміни керівництва в окремих європейських країнах Кишинів опинився у “сприятливих умовах” для вступу до ЄС.

Брюссель хоче використати цей момент негайно. Ось що заявила Каллас:

“Ми ще не встановили цю дату (вступу Молдови до ЄС, – ред.), але очевидно, що нам потрібно діяти швидко”.

Швидкість має значення через те, що поки що жодна з держав Євросоюзу не виступає проти членства Молдови, але уряди країн можуть змінитись.

“Ось чому я також вважаю, що нам слід діяти, поки ніхто не проти Молдови, бо ніколи не знаєш, коли прийде уряд, у якого може виникнути, знаєте, двостороння проблема”, – додала Каллас.

Крім цього, очільниця європейської дипломатії відзначила прогрес країни у впровадженні реформ. Питання безпеки також обговорили. Заморожений конфлікт у невизнаному Придністров’ї теж не має стати на заваді інтеграції.