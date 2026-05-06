Президент України Володимир Зеленський детально обговорив із Премʼєр-міністром Юлією Свириденко кадрові питання, які потребують вирішення, та приватизацію «Сенс Банку».

Про це він повідомив на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

Зокрема, як анонсував Президент, найближчим часом Кабінет Міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. «Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів», – зазначив він.

Володимир Зеленський акцентував на необхідності оперативного перезавантаження і визначених державних підприємств та енергетичних компаній.

«Потрібен прозорий та фаховий конкурс на посаду нового керівника компанії «Ліси України», і в цілому галузь потребує нових підходів – більш сучасних, чистих і здатних підтримати доходи держави.

Доручив Премʼєр-міністру пришвидшити процеси змін у державних енергетичних компаніях, передусім в «Енергоатомі». Уже сформована нова наглядова рада компанії, і повинно бути прискорене обрання наглядовою радою нового керівника компанії – для цього є всі необхідні інструменти та повноваження», – зауважив Президент.

Також на зустрічі було обговорено й роботу державних банків з точки зору лібералізації банківської сфери та розширення підприємницьких можливостей. Що стосується «Сенс Банк», Володимир Зеленський нагадав, що вже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований.

«Розраховую на активні та швидкі кроки у вирішенні тих проблем, які гальмують економічні процеси в Україні та зменшують доходи державного бюджету. Кабінет Міністрів України має забезпечити необхідні результати», – підсумував Володимир Зеленський.

