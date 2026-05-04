Голова ОП виступив на Sedona Forum Інституту Маккейна і заявив, що сила Сполучених Штатів напряму пов’язана з союзом з Україною та здатністю відповідати на глобальні безпекові виклики.

У своєму виступі Буданов наголосив, що війна проти Росії вже вийшла за межі регіонального конфлікту. На зараз, за його словами, ми бачимо сформовану вісь Росія – Іран – Північна Корея, яка становить виклик для глобальної безпеки та американського лідерства. І “це вже не регіональна проблема, а виклик американському лідерству та глобальній безпеці у світі”.

Буданов підкреслив, що Україна прагне до закінчення війни, до обміну полонених всіх на всіх.

-Прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості. Санкції працюють. Послаблення санкцій лише відкладає крах російської економіки та завершення війни, – сказав Буданов і зазначив, що він говорив з командою Трампа про гарантії безпеки, які мають бути юридично зобов’язуючі.

-Напад на Україну має розглядатися як напад на союзників.

Буданов бавить підтримку таких гарантій як в команді Трампа, так і в Конгресі.

Він заявив, що Україна вже є надійним партнером США, вона ділиться технологіями, почала контрольований експорт зброї, створює спільні виробництва. Україна сьогодні добре знає, як боротися з іранськими дронами, і нарощує свої далекобійні можливості, що добре відчуває РФ у своєму тилу.

-Ми добре розуміємо реальну мету дзвінка Путіна Трампу. Він хоче, щоб парад на 9 травня пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновити свої атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир’я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації. Разом з тим ми завжди позитивно реагуємо на пропозиції справжнього перемир’я.

Україна стає елементом світової безпеки. І йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про здатність міжнародної системи захищати свої правила. Сила Америки – у майбутньому союзі з Україною.