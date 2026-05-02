Зеленський ввів санкції проти колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Про це йдеться в Указі президента №358/2026. Цим Указом вводиться в дію рішення РНБО від 2 травня.

Також санкції були застосовані проти українського бізнесмена і соратника Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена, ключового менеджера підсанкційної платіжної системи А7А5, яку використовують для обходу санкцій, Алана Кірюхіна, функціонерів-пропагандистів олімпійського спорту рф Станіслава Позднякова та Михайла Маміашвілі.