Внутрішній електронний лист Пентагону описує варіанти покарання союзників по НАТО, які, на думку США, не підтримали американські операції у війні з Іраном, включаючи відсторонення Іспанії від альянсу та перегляд позиції США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови, з посиланням на американську офіційну особу повідомляє Reuters, пише УНН.

Варіанти політики докладно викладені в записці, яка висловлює розчарування з приводу передбачуваного небажання або відмови деяких союзників надати Сполученим Штатам доступ, права на базування та проліт (відомі як ABO) у зв’язку з війною з Іраном, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб описати електронний лист.

У листі йдеться про те, що ABO – це “просто абсолютний базовий захід для НАТО”, за словами чиновника, який додав, що ці варіанти циркулюють на високому рівні в Пентагоні.

Один із варіантів, згаданих в електронному листі, передбачає усунення “проблемних” країн від важливих чи престижних посад у НАТО, повідомив чиновник.

Президент США Дональд Трамп різко критикував союзників НАТО за те, що вони не направили свої військово-морські сили для допомоги у відкритті Ормузької протоки, яка була заблокована для світового судноплавства після початку повітряної війни 28 лютого.

Він також заявив, що розглядає можливість виходу із альянсу.

“А ви б на моєму місці так не вчинили?” – запитав Трамп агентство Reuters в інтерв’ю 1 квітня, у відповідь на запитання про можливість виходу США з НАТО.

Однак в електронному листі не натякається, що Сполучені Штати мають це зробити, сказав чиновник. У ньому також не пропонується закриття баз у Європі.

Однак чиновник відмовився повідомити, чи включають ці варіанти широко очікуване виведення США деяких сил з Європи.

У відповідь на прохання прокоментувати електронний лист прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон заявив: “Як сказав президент Трамп, попри все, що Сполучені Штати зробили для наших союзників по НАТО, вони не були поруч із нами”.

“Міністерство війни забезпечить президента переконливими варіантами дій, щоб наші союзники перестали бути паперовими тиграми і натомість виконали свою частину роботи. У нас немає подальших коментарів щодо будь-яких внутрішніх обговорень із цього приводу”, – сказав Вілсон.

Запропоновані в електронному листі варіанти політики покликані надіслати сильний сигнал союзникам по НАТО з метою “зменшити почуття переваги у європейців”, – заявив чиновник, підбиваючи підсумок листа.

Варіант відсторонення Іспанії від альянсу вплине на військові операції США, але матиме значний символічний ефект, стверджується в листі.

Чиновник не розкрив, як саме США можуть вимагати відсторонення Іспанії від альянсу, і агентство Reuters не змогло негайно встановити, чи існує в НАТО механізм для цього.

“Ми не працюємо за електронними листами. Ми працюємо на основі офіційних документів та позицій урядів, у цьому випадку Сполучених Штатів”, – заявив прем’єр-міністр Іспанії Санчес, відповідаючи на запитання про доповідь напередодні зустрічі лідерів ЄС на Кіпрі для обговорення таких тем, як пункт НАТО про взаємну допомогу.

У меморандумі також передбачено можливість перегляду дипломатичної підтримки США давніх європейських “імперських володінь”, таких як Фолклендські острови поблизу Аргентини.