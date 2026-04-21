Лідери Франції та Польщі у понеділок обговорили проведення спільних навчань у межах зусиль Франції щодо залучення союзників до ядерного стримування, повідомляє Politico, пише УНН.

“Серед питань, які ми будемо розглядати, будуть обмін інформацією, спільні навчання”, – сказав президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції в польському портовому місті Гданськ, коли його запитали про співпрацю Франції з Польщею з ядерних питань.

Франція є єдиною ядерною державою Європейського Союзу. Раніше цього року Макрон оголосив про “новий етап французького стримування”, історичний зсув, який дозволить іншим європейським країнам відігравати більшу роль у стримуванні, починаючи з участі в ядерних навчаннях.

“Співпраця в так званому передовому стримуванні включає Польщу, а також Німеччину, Грецію, Нідерланди, Бельгію, Данію та Швецію”, – ідеться у публікації.

Польща, яка не бере участі в програмі спільного використання ядерної зброї США, як зазначається, зацікавлена ​​у зміцненні європейського стримування проти росії.

Ми вирішили приєднатися до групи країн, запрошених Францією до співпраці. Ексклюзивна група, що складається з країн, які розуміють необхідність європейського суверенітету. Ми живемо у світі, де нам потрібні потужності для ядерного стримування – сказав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Франція наполягає на тому, що остаточний контроль над використанням її ядерної зброї має залишатися за Парижем, але ведуться розмови про те, щоб зрештою розмістити французькі військові літаки з ядерною зброєю в країнах-союзниках.

“Відверто кажучи, мати Rafale з атомними бомбами над Польщею – це не моя мрія, але я сподіваюся, що у вас немає таких планів”, – сказав Туск Макрону.

Макрон сказав, що його команда обговорюватиме варіанти зі своїми польськими колегами для організації операцій “у найближчі місяці”.

Туск також високо оцінив зобов’язання Франції захищати східні кордони Польщі, включаючи її кордони з білоруссю та російським ексклавом калінінградом.

Він згадав про можливість участі Франції у забезпеченні безпеки аеропорту Жешув-Ясьонка, який відіграє вирішальну роль у доставці зброї та гуманітарних вантажів до України.

Франція та Польща також підписали угоди про поглиблення оборонних зв’язків у космосі та військовому плануванні, починаючи із запланованої покупки Польщею французького військового телекомунікаційного супутника до кінця року.

Міністри оборони обох країн також розгорнуть план двостороннього оборонного співробітництва на 2026-2028 роки, спрямований на розширення спільної військової діяльності та координації, повідомив офіс Макрона.