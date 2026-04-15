Президент США Дональд Трамп заявив репортеру ABC News Джонатану Карлу, що його не турбує поразка Віктора Орбана в Угорщині, і що йому подобається новий прем’єр-міністр Петер Мадяр.

«Я думаю, що нова людина добре попрацює — він хороша людина», — сказав Трамп репортеру, передає Reuters

Трамп сказав репортеру, що не знає, чи мало б це значення, якби він поїхав до Угорщини замість віце-президента Джей Ді Венса, щоб агітувати за Орбана.

«Він суттєво відставав», — сказав Трамп. «Я не був дуже залучений до цього. Віктор, однак, хороша людина».

Трамп підтримував Орбана напередодні голосування, навіть коротко виступивши минулого тижня на передвиборчому мітингу в Угорщині, коли Венс зателефонував своєму начальнику після виходу на сцену.

Але Орбан втратив владу після 16 років, оскільки угорці проголосували рекордною кількістю за проєвропейський курс, очолюваний його правоцентристським суперником Петером Мадяром.

Треба згадати, що і у Москві легко відмовилися від Орбана – заявили, що не дружили з ним, а “вели діалог”. Але Мадяр Кремлю поки що не подобається – Угорщину, яка проголосувала за нього, вже назвали “недружньою країною”.