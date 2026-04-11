Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ще відновлюється після тяжких травм обличчя та ніг, отриманих внаслідок авіаудару, у якому загинув його батько на початку війни, з посиланням на трьох людей, близьких до його найближчого оточення, повідомляє Reuters, пише УНН.

Обличчя Хаменеї було понівечене внаслідок нападу на резиденцію верховного лідера в центрі Тегерана, і він отримав серйозні травми однієї чи обох ніг, повідомили усі три джерела.

Проте 56-річний лідер відновлюється після поранень і зберігає ясність розуму, за словами джерел. Він бере участь у нарадах з високопосадовцями за допомогою аудіоконференцій та бере участь в ухваленні рішень з важливих питань, включаючи війну та переговори з Вашингтоном, повідомили двоє з них.

Місцезнаходження, стан і здатність Хаменеї керувати країною, як і раніше, залишаються значною мірою загадкою для громадськості: з моменту авіаудару та його подальшого призначення на місце батька 8 березня не було опубліковано жодної фотографії, відео чи аудіозапису за його участю.

Місія Ірану при ООН не відповіла на питання Reuters про ступінь травм Хаменеї або про причини, через які він досі не з’явився на жодних зображеннях або записах.

Хаменеї було поранено 28 лютого, у перший день війни, розв’язаної США та Ізраїлем, внаслідок атаки, у якій загинув його батько і попередник, аятола Алі Хаменеї, який правив з 1989 року. Дружина Моджтаби Хаменеї, його зять і невістка були серед інших членів його сім’ї, які загинули внаслідок удару.

Офіційної заяви Ірану щодо ступеня поранень Хаменеї не надходило. Однак диктор державного телебачення назвав його “джанбазом” – терміном, який використовується для позначення тяжко поранених на війні, – після того, як його було призначено верховним лідером.

Повідомлення про поранення Хаменеї збігаються із заявою міністра оборони США Піта Гегсета від 13 березня, коли він сказав, що Хаменеї “поранений і, ймовірно, понівечений”.

Джерело, знайоме з оцінками американської розвідки, повідомило Reuters, що, за наявними даними, Хаменеї втратив ногу.

ЦРУ відмовилося коментувати стан Хаменеї. Канцелярія прем’єр-міністра Ізраїлю не відповіла на запитання.

Алекс Ватанка, старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу, заявив, що, незалежно від тяжкості його травм, малоймовірно, що новий і недосвідчений лідер зможе мати ту саму владу, яку мав його батько. Хоча його вважають представником наступності, йому можуть знадобитися роки, щоб досягти того ж рівня автоматичної влади, додав Ватанка.

“Моджтаба буде одним із голосів, але не вирішальним, – сказав він. – Йому треба довести, що він є авторитетним, впливовим та визначальним голосом. Режим загалом має ухвалити рішення про те, куди він рухатиметься”.

Один із людей, близьких до оточення Хаменеї, заявив, що зображення верховного лідера можуть бути опубліковані протягом одного-двох місяців, і що він, можливо, навіть з’явиться на публіці тоді, хоча всі три джерела наголосили, що він з’явиться лише тоді, коли дозволить його здоров’я та ситуація з безпекою.