Племінниця та онучка племінниці загиблого генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані були заарештовані Міграційною та митною правоохоронною службою США (ICE)

Хаміде Сулеймані Афшар та її дочка зараз перебувають під вартою. Як свідчать повідомлення преси та її власні коментарі у соціальних мережах, жінка є відвертою прихильницею тоталітарного терористичного режиму в Ірані, йдеться в опублікованому 4 квітня 2026 року прес-релізі Державного департаменту США.

“Проживаючи в Сполучених Штатах, вона поширювала пропаганду іранського режиму, відзначала напади на американських солдатів та військові об’єкти на Близькому Сході, вихваляла нового верховного лідера Ірану, називала Америку “великим сатаною” та висловлювала свою непохитну підтримку Корпусу вартових ісламської революції, який є визнаною терористичною організацією. Афшар Сулеймані поширювала цю пропаганду терористичного режиму Ірану, насолоджуючись розкішним способом життя в Лос-Анджелесі, про що свідчать її часті публікації в нещодавно видаленому обліковому записі в Instagram”, – наголосили у Держдепі США.

Окрім припинення перебування у США для Хаміде Сулеймані Афшар та статусу її доньки як зареєстрованої особи, чоловікові Афшар також заборонено в’їзд до Сполучених Штатів.

Ці рішення прийнято державним секретарем США Марко Рубіо.

Раніше цього місяця Рубіо також припинив легальний статус Фатеме Ардешир-Ларіджані, доньки колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, та її чоловіка Сейєда Калантара Мотамеді. І Ардешир-Ларіджані, і Мотамеді більше не перебувають у Сполучених Штатах, і їм заборонено в’їзд у майбутньому.

“Адміністрація Трампа не дозволить нашій країні стати домівкою для іноземних громадян, які підтримують антиамериканські терористичні режими”, – підкреслюється у прес-релізі.

Ким був Касем Сулеймані

Генерал-лейтенант. Професійний військовий та міжнародний терорист на службі ісламістського режиму в Ірані, нагадує Еспресо.

1998 – 2020 рр. – очолював іранські закордонні спецвійська “Аль-Кудс”, що вели операції в Іраці, Сирії, Лівані та допомагали партнерам режиму аятол за межами ІРІ (“Хезболлі”, “Хамасу”, єменським хуситам та іншим).

Співробітничав з російськими спецслужбами.

За наказом Трампа генерала Сулеймані ліквідовано точковим авіаударом США в ніч на 3 січня 2020 року поблизу аеропорту в Багдаді.