Нині капітан (а тоді лейтенант) угорської армії Гашпар Орбан, єдиний син чинного прем’єра Угорщини Віктора Орбана, розробляв відправку вояків до Чаду з метою захисту тамтешніх християн, не приховуючи при цьому, що рівень втрат учасників операції складе 50%

Своїми намірами Орбан-молодший, зокрема, ділився з капітаном Сільвестером Палінкашем, коли вони разом навчалися у Королівській військовій академії в британському Сандгерсті. Ці подробиці Палінкаш розповів в резонансному інтерв’ю для Telex.hu, яке вже набрало близько 1,5 млн переглядів, повідомляє Еспресо.

Свідчення капітана Палінкаша сколихнули угорські медіа та соцмережі, оскільки однією з основних антиукраїнських та антиєвропейських тез Віктор Орбана є часто повторюване ним твердження про те, що Брюссель нібито хоче втягти Угорщину у війну проти Росії, а то й навіть про те, що “Україна може напасти на Угорщину”.

За словами капітана, син прем’єр-міністра багато розповідав йому в Англії про те, як він знайшов Бога під час свого християнського служіння в Африці, і “Бог промовляв до нього з небес, щоб він прийшов і врятував африканських християн”. За його словами, саме тому Гашпар Орбан почав готувати місію в Чаді , яку він не мав би можливості спланувати на стратегічному рівні як молодший лейтенант, “якби він не був сином прем’єр-міністра”.

Палінкаш вважає неприйнятним, щоб міністерство оборони та військове керівництво служили волі сина очільника уряду. “Насправді, наші національні інтереси не пов’язані з цією місією. Професійно, фінансово та логістично ми не готові проводити самостійну кампанію в Африці”, – сказав Палінкаш, додавши, що набагато сильніші за угорців нації вже вивели свої війська з регіону.

За словами капітана, Гашпар Орбан наводив йому свої розрахунки, які робив під час підготовки місії до Чаді.

“Ми розмовляли й він поділився зі мною деталями планування. Він сказав, що очікує п’ятдесятивідсоткової втрати боєздатності під час місії. Це означає, що п’ятдесят відсотків угорських солдатів загинуть у місії, яку він очолюватиме”, – зазначив Палінкаш в етері Telex.hu.

Палінкаш особисто намагався переконати Гашпара Орбана раціональними аргументами та професійними військовими оцінками не форсувати початок військових дій в Чаді такою ціною. “Я звернувся до нього, бо насправді знав, що єдиний спосіб зупинити увесь цей процес — це зупинити його. Марно звертатися до міністерства оборони, бо якщо Гаспар Орбан цього захоче, це все одно станеться”, – пояснив Палінкаш.

Проте йому не вдалося переконати сина Орбана аргументами, що не слід ризикувати життями угорських солдатів, якщо заздалегідь відомо, що загине так багато людей, і що насправді у цих діях немає національних інтересів. “Відповідь (Гашпара Орбана – ред.) на це полягала в тому, що для того, щоб ми були передовою, досвідченою армією, ми набудемо досвіду на крові”, – заявив капітан Палінкаш.

Зрештою, місію в Чаді було відкладено через вибори, оскільки Орбани не хотіли йти на такий великий політичний ризик, але він не виключає, що до цього плану вони повернутся під час наступного терміну правління Віктора Орбана, якщо нинішній уряд залишиться при владі.

“Хто знає, що скаже Гашпар Орбан за недільним обідом удома, або кого він вважатиме перешкодою для своїх власних планів?”, – сказав Палінкаш.

Професійна суперечка щодо Чаду зрештою затьмарила їхні дружні, товариські стосунки. “Я відсторонився від нього”, – сказав Сильвестер Палінкаш про Гашпара Орбана, наголосивши, що йому залишається лише сподіватися, що син прем’єр-міністра змінить свою думку та відмовиться від участі в африканській місії.

На даний час капітан Палінкаш демобілізувався з угорського війська.

Журналісти звернулися за коментарями до міноборони країни та до самого Гашпара Орбана, одначе відповідей від них поки що не отримали.