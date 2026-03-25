Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен подала королю країни заяву про відставку уряду.

Про це повідомила пресслужба королівського палацу.

«Після того, як прем’єр-міністерка представила результати виборів та парламентську ситуацію, вона подала заяву про відставку уряду та запропонувала, щоб представники політичних партій, які отримали місця у Фолькетингу, мали можливість висловитись щодо майбутньої формації уряду», — ідеться у заяві.

Зазначимо, 24 березня в Данії відбулися загальні вибори. Соціал-демократична партія прем’єрки Фредеріксен посіла перше місце, проте показала «найслабший результат з 1903 року». За партію проголосували майже 21,8% виборців порівняно з 27,5% у 2022 році, передає Громадське.

Для більшості у Фолькетингу, однопалатному парламенті Данії, політсилам потрібно було здобути 90 мандатів. Такого показника не змогли досягти ні лівий, ні правий блок. Ліві, до яких входять Соціал-демократична партія, ліберально-консервативна партія Venstre та «Помірковані» отримали 84 мандати, правий блок — 77 місць.

Такий розклад означає початок складних переговорів про створення коаліційного уряду.

Соціал-демократи перебувають при владі з 2019 року, і Фредеріксен заявила прихильникам, що їй «шкода, що не вдалося отримати більше голосів», але наголосила, що «соціал-демократи знову стали найулюбленішою політичною партією данців».

Головний правий суперник соціал-демократів, Ліберальна партія Venstre, також показала найгірший результат за століття, набравши лише 10,1%.