Ізраїль не бере участі в можливих переговорах між США та Іраном і продовжить військові операції разом із Вашингтоном. Про це заявив посол Ізраїлю в ООН Денні Данон, повідомляє AP, пише УНН.

За словами дипломата, Ізраїль не залучений до жодних перемовин, які можуть відбутися найближчим часом.

Поки ми говоримо, Ізраїль та США продовжуємо атакувати військові цілі в Ірані, і ми продовжуватимемо це робити – заявив Данон.

Він додав, що проведені удари “багато чого досягли, але не всього”.

Данон звинуватив Іран у суперечливих заявах щодо своїх ракетних можливостей. За його словами, Тегеран раніше заперечував наявність ракет великої дальності, але згодом здійснив запуск, який пролетів значну відстань.

Посол зазначив, що після завершення конфлікту Ізраїль прагнутиме гарантій того, що Іран не матиме ядерного потенціалу та балістичних ракет.

Ізраїльська сторона підкреслює, що військові дії триватимуть до досягнення цих цілей.