Президент США Дональд Трамп назвав Демократичну партію “головним ворогом” Америки після краху правлячого режиму в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

За словами політика, після зникнення загрози з боку Ірану, основна небезпека для країни тепер походить зсередини.

Він охарактеризував своїх політичних опонентів як “радикальних лівих”.

“Тепер, після смерті Ірану, найбільшим ворогом Америки є Радикальна ліва, вкрай некомпетентна Демократична партія!”, – заявив Трамп.

