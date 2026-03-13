Дуже неприємно копирсатися у лайні, і ми б цього не робили, але, по-перше, ця історія, скоріше за все, матиме продовження, по-друге, вилитий назовні бруд характеризує її учасників, по-третє, навіть попри те, що хамство мера Дніпра і співзасновника партії “Пропозиція” Філатова – загальновідома “таємниця”, перед потенційними виборами, коли політичні рекрутери знову в активному пошуку, це неприємний епізод для партії, якщо вона взагалі розглядає себе як частина політичного майбутнього країни. Нагадаємо, на минулих місцевих виборах вона мала дуже непоганий результат. А мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, також співзасновник “Пропозиції”, завів у міськраду значну кількість відомих у місті людей. І до тепер він є відданим партійцем, ось як про його партійну солідарність пише партійний сайт “Пропозиції”: Мер-пропозиціонер Олександр Сєнкевич передав від Миколаєва партію дронів підрозділу пропозиціонера із Рівненщини.

Але до самого скандалу, який вже має великий, у тому числі, і міжнародний розголос. Центром атаки Філатова став став Ігор Лаченков, відомий як Лачен — український блогер, інфлюенсер та активний волонтер, автор популярного Telegram-каналу «Лачен пише» (понад 1 млн підписників). 9 березня вийшло інтерв’ю Філатова “Українській правді”, в якому міський голова, зокрема розповів про свої конфлікти у соцмережах. Серед інших згадували Ігоря Лаченкова.

А далі тільки скріни. Завчасно вибачаємося за нецензурну лексику, яка певним чином теж характеризує “героїв” конфлікту.

Робімо висновки, і краще, щоб швидше, бо “срач” як частина культури спілкування – тупикова гілка еволюції. Просто тренуйте пам’ять – до наступних виборів.