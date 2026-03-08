Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього не має «жодних підстав» вважати, що росія допомагає Ірану під час американсько-ізраїльської операції на території країни.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами, передає Громадське.

Напередодні кореспондент Пітер Дусі з Fox News на круглому столі в Білому домі запитав Трампа про інформацію поширену ЗМІ, ніби Іран отримує від рф розвіддані для ударів по позиціях американських військ

Тоді Трамп перервав журналіста, зазначивши, що можлива допомога росії Ірану є «легкою проблемою порівняно з тим, що ми робимо тут». А потім додав: «Я дуже поважаю вас. Ви завжди були дуже добрі до мене. Яке дурне питання, щоб його ставити в цей час. Ми говоримо про щось інше».

Наступного дня, 7 березня, під час спілкування з медіа Трампа попросили знову прокоментувати запитання кореспондента Fox News, на яке він так і не відповів.

«Ні, у мене немає підстав. У мене немає жодних підстав так вважати. Якщо вони (росіяни — ред.) й допомагають, то роблять це погано, адже зараз справи Ірану йдуть не дуже добре», — заявив Трамп, відповідаючи на питання, чи є підстави вважати, що Іран отримує допомогу з боку РФ.

Як повідомляло ІншеТВ, кілька днів назад стало відомо, що РФ надає Ірану інформацію про цільові атаки на американські сили на Близькому Сході. “Це є першою ознакою того, що ще один великий супротивник США бере участь – навіть опосередковано – у війні, за словами трьох чиновників, знайомих з розвідувальними даними”, писав The Washington Post.