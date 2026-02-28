Україна вірить у позитивний результат мирних переговорів з Росією, які наразі тривають паралельно з бойовими діями на фронті.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю в ефірі телемарафону.

За словами очільника ОП, попри скептичне ставлення багатьох до діалогу, він розраховує на успіх. Буданов наголосив, що позитивний результат переговорів стане перемогою для країни та відкриє шлях до розвитку.

“Я все ж таки в них вірю. Як би там на них скептично багато хто не дивився. І сподіваюся, ми досягнемо успіху”, – зазначив він.

Буданов підкреслив, що до процесу залучено не лише Офіс президента. Наразі Україна має чіткі розрахунки та алгоритми дій для різних сценаріїв розвитку подій.

“Це буде означати подальший розвиток України, завершення кровопролиття, майбутнє для нашої держави”, – додав керівник ОП, натякнувши, що у Києва ще залишилося “декілька аргументів” для тиску на РФ.