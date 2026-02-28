В Україні розробляють комплексний план для розв’язання проблем із мобілізацією та випадками СЗЧ, який передбачає активніше залучення іноземних громадян до лав ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спільний брифінг з очільницею Міноборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріу.

За словами Федорова, план уже напрацьований і пройшов “краш-тести” під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.

Одним із ключових елементів стратегії стане розширення участі іноземців у виконанні бойових завдань.

“Наш комплексний план щодо вирішення проблем з СЗЧ і мобілізацією – він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців”, – наголосив міністр.

Федоров зауважив, що через чотири роки повномасштабної війни накопичилося багато складних питань, які потребують зваженого підходу.

Конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.

“В найближчі місяці ви побачите, як крок за кроком ми почнемо приймати конкретні рішення. Ми вже почали багато рішень приймати, які стосуються інших проблем… але паралельно мій фокус уваги особисто знаходиться зараз на цьому питанні”, – підкреслив очільник Міноборони.