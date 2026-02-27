Представники «Талібану» заявили, що Афганістан розпочав масштабну військову операцію проти позицій пакистанської армії у відповідь на «неодноразові порушення кордону».

Про це пише BBC, передає hromadske.

Речник угруповання «Талібан» Забіулла Муджахід заявив, що в результаті наступу, який відбувся ввечері 26 лютого уздовж кордону, було вбито «численну кількість» пакистанських солдатів, а інших захоплено в полон. Водночас речник уряду Пакистану заперечив це і заявив про «важкі втрати» афганської сторони.

Бої на кордні спалахнули після того, як «Талібан» заявив, що пакистанські удари на початку тижня вбили щонайменше 18 людей. У Пакистані кажуть, що цілились по таборах і схованках бойовиків.

У «Талібані» заявили, що «операція відплати» розпочалась ввечері 26 лютого: «У відповідь на неодноразові порушення кордону та повстання з боку пакистанських військових кіл, було розпочато масштабні превентивні операції проти пакистанських військових центрів та об’єктів».

Уряд Пакистану заявив про «негайну і ефективну відповідь». «Попередні повідомлення підтверджують великі втрати з афганського боку, де було знищено кілька постів і обладнання», — йдеться в заяві Міністерства інформації та мовлення Пакистану.

Міністр оборони Пакистану заявив про відкриту війну з Афганістаном після зіткнень між країнами.

“Між нами відтепер відкрита війна… Ми не прийшли з-за океану, ми ваші сусіди й знаємо про вас усе”.

Як повідомляло Інше ТВ, у жовтні 2025 року Афганістан і Пакистан домовились про припинення вогню