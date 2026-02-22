Україна потребує суттєвого посилення піхоти й озброєння для зміни ситуації на полі бою. Києву необхідно мобілізувати щонайменше 250 тисяч додаткових військових і отримати потужніші системи озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Times.

Такі висновки розповіли виданню джерела у військовій розвідці НАТО та незалежні аналітики. Загалом в НАТО оцінюють, що Москва здатна підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій щонайменше ще рік.

Водночас Україна, за їхніми даними, поступається Росії за чисельністю військ і кількістю озброєння на більшості ділянок фронту, зокрема в районах міст Лиман та Сіверськ.

Аналітики також попереджають: у разі подальшого просування російських військ поблизу Гуляйполе великий обласний центр Запоріжжя може опинитися в зоні ураження FPV-дронів. Це створить загрозу, подібну до тієї, під якою вже тривалий час перебуває Херсон – росіяни вже вбили там тисячі цивільних.

Український офіцер у Покровську сказав виданню, що російські сили мають суттєву перевагу в авіації та тактичних балістичних ракетах. Це дозволяє їм ефективно уражати логістичні й командні вузли, застосовуючи керовані авіабомби.

Дослідник сухопутної війни Королівського інституту об’єднаних служб Нік Рейнольдс вважає, що російські війська поступово просуваються вперед, зокрема завдяки стратегічному значенню так званого “фортечного поясу” міст на Донбасі, де рельєф місцевості дає перевагу стороні, яка їх контролює.

За оцінками британських оборонних джерел, оптимістичний для Москви сценарій передбачає ще близько 18 місяців війни та сотні тисяч додаткових втрат для захоплення решти Донбасу. У гіршому для неї варіанті конфлікт може тривати до чотирьох років із мільйонними втратами.

Водночас експерти вважають, що Росія готова й надалі компенсувати втрати за рахунок значних резервів живої сили. Кремль не демонструє готовності до компромісів на переговорах.

Зазначимо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вважає, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Причиною тому є втрати Росії та наступальні операції української армії.