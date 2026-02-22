Угорщина має намір заблокувати ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН.

За його словами, Будапешт не погодиться на нові санкційні рішення доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід “Дружба”.

На завтрашньому засіданні Ради ЄС із закордонних справ Євросоюз планує ухвалити 20-й пакет санкцій. Угорщина його заблокує. Поки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід “Дружба”, ми не дозволимо просувати вперед рішення, важливі для Києва – заявив Сійярто.

Засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому планується розгляд нового пакета санкцій, має відбутися найближчим часом.