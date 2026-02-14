США пропонують Україні компроміси, щоб припинити війну з росією, але те, що Київ готовий припинити війну, а російський диктатор володимир путін досі не у в’язниці – це найбільший компроміс. Про це в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Він також зазначив, що путін нині перебуває у складному становищі.

Я можу говорити з вами, тиснути руки. Я не боюся. Я хочу бути вільним і хочу змін після політики. І я тут, бачите? Тож я вільна людина, і я молодший за путіна. Це важливо – сказав глава держави.

Зеленський додав, що “дякувати Богу, у нього (путіна – ред.) залишилося не дуже багато часу”.