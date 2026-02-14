Під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Європа мала лицемірний підхід до запровадження санкцій проти Росії, пише ЛБ.

Голова уряду вважає, що ЄС міг завдати суттєвох шкоди російській економіці, яка є “надзвичайно вразливою”. Але держави Старого світу “не були насправді серйозними” у процесі схвалення обмежень щодо країни-агресора.

Крістерссон вважає, що Європа разом зі США була в змозі зробити набагато більше, але продемонструвала лицемірство. Прем’єр порівняв санкції з оборонними заходами, хоча насправді варто було вчиняти наступальні дії.